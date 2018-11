La modalità Azzardo di Destiny 2 pronta a importanti cambiamenti | le indiscrezioni

optimaitalia

: La modalità #Azzardo di #Destiny2 pronta a importanti cambiamenti, le indiscrezioni - OptiMagazine : La modalità #Azzardo di #Destiny2 pronta a importanti cambiamenti, le indiscrezioni - infoitscienza : Destiny 2: prova gratuita della modalità Azzardo - infoitscienza : Destiny 2, modalità Azzardo disponibile in prova gratuita fino a domani -

(Di sabato 17 novembre 2018) La nuova stagione di2 è ormai alle porte: soltanto una manciata di settimane separano gli utenti dall'approdo nel titolo dei nuovi contenuti confezionati da Bungie, pronti a destare ancora una volta l'attenzione della community di affezionati allo sparatutto in salsa Sci – Fi. Se nella giornata di ieri ci siamo concentrati su quelli che dovrebbero essere gli elementi pronti a fare la loro comparsa nel gioco (potete leggerne in questo nostro articolo), la protagonista di oggi parrebbe essere a tutti gli effetti la.Nelle ultime ore si sono accavallate in giro per la rete novitàriguardo l'ultima implementazione di2 (una feature che ha fatto il suo esordio con la stagione due di contenuti, ndr), e che si appresta sostanzialmente a cambiare volto. Innanzitutto gli addetti ai lavori hanno pesato attentamente i feedback giunti dalla community, ...