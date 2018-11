La missione dei giovani della Lega a Mosca per incontrare le “Giovani Guardie” di Putin : “Costruire un rapporto forte” con l’ala giovanile del partito di governo Russia Unita, Molodaya Gvardiya (Giovane Guardia), e firmare con loro un “memorandum” di cooperazione, sulla scia di quello siglato nel 2017 dai rispettivi partiti: questo lo scopo della prima missione a Mosca di giovani Lega, come ha raccontato all’Agi il responsabile federale Esteri del movimento, Davide Quadri, partito per la Russia ...

Calabria : la Commissione regionale Pari Opportunità regala dei segnalibri con la scritta 'rispetto verso la donna' : ... dal momento del suo insediamento, vede la Commissione regionale Pari Opportunità vicina al mondo dei ragazzi, abbiamo pensato di distribuire alle quinte classi superiori della Regione Calabria ...

La leghista Stefania Pucciarelli è stata nominata presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato - tra molte critiche : La senatrice della Lega Stefania Pucciarelli è stata nominata presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, succedendo così al rispettato politico e attivista Luigi Manconi. La nomina è stata molto criticata dal Partito Democratico e sui

Stefania Pucciarelli - la leghista dei forni e delle ruspe - eletta presidente della Commissione diritti umani : Pochi giorni fa aveva elogiato l'intervento delle ruspe per sgomberare un campo rom. Nel 2017, invece, aveva messo un mi piace a un commento - postato sulla sua pagina Facebook - in cui si leggeva "vogliono la casa popolare, un forno gli darei". Quel like dopo fu tolto ma le valse una querela. Oggi, 14 novembre, la senatrice leghista Stefania Pucciarelli, è stata eletta presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani.La Lega ...

Se ne parla dopo il Congresso : la Commissione del Pd rinvia la decisione sulla divisione dei ruoli segretario-premier : Niente modifiche allo statuto del Pd prima del Congresso, a partire dalla separazione tra la figura del segretario e quella del candidato premier. Lo ha deciso la Commissione statuto nella sua ultima riunione prima dell'assemblea nazionale, che eventualmente avrebbe dovuto votare le modifiche.Nelle scorse settimane la Commissione statuto, in cui siedono rappresentanti di tutte le aree Dem ed è presieduta da Gianni Del Moro, si era ...

Frans Timmermans sarà il candidato dei Socialisti europei alla presidenza della Commissione Europea : Frans Timmermans sarà il candidato del Partito Socialista Europeo, il principale partito europeo del centrosinistra, alla presidenza della Commissione Europea dopo le elezioni europee del 2019. Secondo il meccanismo dello Spitzenkandidat, il partito europeo che avrà ottenuto più seggi alle

La manovra non si cambia : il consiglio dei ministri conferma il deficit al 2 - 4 per cento - già martedì la risposta della Commissione : Se sul condono si è consumata la prima guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sulla manovra economica il governo non ha da discutere. Anche dopo la lettera europea di richiesta di chiarimenti - si apprende da fonti di governo - l'esecutivo Conte conferma quel 2,4 per di deficit sul pil che ha fatto sobbalzare tutta l'Europa. Ne hanno parlato oggi nel consiglio dei ministri convocato dal presidente del consiglio per dirimere la lite ...

Non punibilità solo per i reati tributari - stop esplicito all'emissione dei capitali : Non punibilità circoscritta ad un numero minore di reati, quelli più strettamente tributari, con la sicura esclusione del riciclaggio. E ambito di applicazione limitato all'Italia,...

Pechino Express : nella quinta puntata la missione dei baci : Pechino Express Nuovo appuntamento con Pechino Express – Avventura in Africa. Stasera, alle 21.20, andrà in onda la quinta puntata, sempre con Costantino della Gherardesca al timone. Si partirà dunque dalle sette coppie rimaste in gara, dopo l’eliminazione de I Mattutini (Marcello Cirillo e Adriana Volpe) avvenuta una settimana fa. E ora, a metà del cammino (dieci in totale le puntate in programma), sono tutti più agguerriti che mai per ...

Ricorso per l’ammissione dei non abilitati al TFA sostegno 2018 : Comunicato MSA: Ricorso in sede amministrativa per l’ammissione al nuovo TFA sostegno 2018 – in favore dei docenti non abilitati. A seguito della discussione tenutasi innanzi al collegio giudicante del Consiglio di Stato, in data 4 ottobre 2018, sfociata nell’accoglimento/conferma della cautelare precedentemente concessa, provvedimento collegiale n. 04940/2018 pubblicato il 05 ottobre 2018, i docenti non abilitati all’insegnamento, difesi dagli ...

LookUp - la missione dei seminaristi di Molfetta : il racconto di sé è il terreno del dialogo e del coinvolgimento : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

La missione su Marte continua : Thales Alenia Space contribuisce alla missione di ritorno dei campioni marziani sulla Terra : Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato oggi due contratti di studio* con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nell’ambito di uno studio congiunto ESA-NASA sulla missione internazionale Mars Sample Return. Quest’ultima missione sul Pianeta Rosso ha lo scopo di riportare sulla Terra campioni dalla superficie di Marte. Rappresenta un significativo passo avanti nell’esplorazione del Sistema Solare, nella sua ...

Apple rassicura il Congresso Usa : "Nessuna manomissione dei chip" : Una lettera di Cupertino torna a confermare l'infondatezza del "big hack" cinese sulle schede madre Supermicro. E le agenzie governative sembrano credere ai colossi tirati in ballo dall'inchiesta di Bloomberg

La missione di Giorgetti e Draghi : frenare la bocciatura della Manovra e il disastro dei conti italiani : In settimana il ministro dell'Economia Giovanni Tria parteciperà alla riunione del Fondo Monetario Internazione, il presidente della Camera Roberto Fico andrà a Bruxelles insieme al ministro degli ...