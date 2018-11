La Marchesa D’Aragona alla corte di Maria de Filippi | approda a Uomini e Donne?

La Marchesa D’Aragona pronta a sbarcare a Uomini e Donne? : La Marchesa d’Aragona pronta per Uomini e Donne La Marchesa d’Aragona pronta per il trono over? Sembra che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 sia pronta a debuttare sulla poltrona rossa del programma di Maria De Filippi. Secondo quanto riferito dal nuovo numero del settimanale Spy, la Marchesa vorrebbe partecipare alla trasmissione di Canale 5. […] L'articolo La Marchesa d’Aragona pronta a sbarcare a Uomini e Donne? ...

La Marchesa D’Aragona pronta a sbarcare a Uomini e Donne? : La marchesa d’Aragona pronta per Uomini e Donne La marchesa d’Aragona pronta per il trono over? Sembra che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 sia pronta a debuttare sulla poltrona rossa del programma di Maria De Filippi. Secondo quanto riferito dal nuovo numero del settimanale Spy, la marchesa vorrebbe partecipare alla trasmissione di Canale […] L'articolo La marchesa d’Aragona pronta a sbarcare a Uomini e Donne? ...

Daniela Del Secco - la Marchesa D’Aragona travolta da nuove accuse : “Ha comprato la laurea” : Daniela Del Secco, alias la Marchesa D’Aragona, continua a far discutere. Nella puntata di Pomeriggio 5 di martedì 13 novembre è stato sollevato infatti un nuovo caso: ad essere falso non sarebbe infatti solo il titolo nobiliare, ma anche la famosa laurea in Estetologia. L’ex gieffina ha sempre dichiarato infatti di essersi laureata con 110 e lode dopo aver frequentato appunto la facoltà di Estetologia. Ma qualcuno tra gli ospiti di ...

Marchesa D’Aragona laurea comprata? Nuove accuse da Lisa Fusco : La laurea della Marchesa d’Aragona: Lisa Fusco torna ad attaccare Daniel Del Secco Continua a far discutere la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. A Pomeriggio 5, nella puntata in onda martedì 13 novembre, si è tornato a parlare della vita dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. E dopo il titolo nobiliare si è messo in […] L'articolo Marchesa d’Aragona laurea comprata? Nuove accuse da Lisa Fusco proviene da ...

Pomeriggio 5 : Morena Funari sfida in diretta la Marchesa d’Aragona : Morena Funari sulla Marchesa: “Se è laureata corro nuda in tangenziale” Barbara d’Urso nel talk di Pomeriggio 5 dedicato al Grande Fratello Vip non poteva non parlare del rapporto di odio e amore, più odio che amore, che lega la Marchesa d’Aragona e Maria Monsè. Tra gli opinionisti chiamati dalla bella conduttrice partenopea c’era Morena Funari che si è schierata dalla parte della showgirl, ma non solo. ...

Domenica Live la Marchesa D’Aragona contro tutti : Daniela Del Secco a “Domenica Live” ha fatto un’altro show. La Marchesa attacca tutti. Si scaglia contro Maria Monsè, accusandola di dire tutte bugie, si rifiuta di risponderle, anche di parlarle in alcuni momenti. Parla direttamente con il pubblico in studio e a casa, si alza, si avvicina alle telecamere, chiede la sua, canta e danza, fa la maglia, si sdraia sul divanetto, comportandosi come se lo studio fosse suo. Barbara D’Urso la lascia ...

Marchesa D’Aragona : una sua amica si è finta fan a Domenica Live. VIDEO : Domenica Live: amica della Marchesa D’Aragona si finge fan in un servizio Domenica 11 novembre la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona è stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso. La nobildonna ha realizzato per Domenica Live un servizio nella sua Roma imperiale, la città che le ha dato i natali, in cui ha mostrato come il popolo ha reagito alla sua vista mentre passeggia per le vie della Capitale. Tante le persone che si sono ...

Domenica Live - la “Marchesa” D’Aragona sbugiardata anche dalla macchina della verità - lei sbotta! : Domenica Live, durante la prova della macchina della verità, la “Marchesa” viene sbugiardata, lei sbotta Durante la puntata di oggi non solo La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona aveva avuto il suo confronto con Maria Monsè da Barbara d’Urso, ma aveva anche fatto delle rivelazioni inaspettate. La scorsa settimana era intervenuto in collegamento Simone Di Matteo, il quale aveva affermato che La Marchesa volesse copiare Tina ...

Domenica Live - la “Marchesa” D’Aragona sbugiardata anche dalla macchina della verità - lei sbotta! : Domenica Live, durante la prova della macchina della verità, la “Marchesa” viene sbugiardata, lei sbotta Durante la puntata di oggi non solo La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona aveva avuto il suo confronto con Maria Monsè da Barbara d’Urso, ma aveva anche fatto delle rivelazioni inaspettate. La scorsa settimana era intervenuto in collegamento Simone Di Matteo, il quale aveva affermato che La Marchesa volesse copiare Tina ...

Marchesa D’Aragona non è laureata? L’accusa di Signoretti e il messaggio di Tina Cipollari : La Marchesa d’Aragona non è davvero laureata? L’accusa di Riccardo Signoretti e il messaggio di Tina Cipollari A Domenica Live si continua a discutere della Marchesa d’Aragona. L’ultima puntata si è aperta con una lunga invettiva di Riccardo Signoretti, giornalista e direttore di Nuovo, contro Daniela Del Secco. L’uomo ha accusato la sua vecchia amica […] L'articolo Marchesa d’Aragona non è laureata? ...

La Marchesa D’Aragona s’annoia a Domenica Live e ignora Maria Monsé : Domenica Live: Maria Monsè si scaglia contro la Marchesa D’Aragona La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona versus Maria Monsè è diventato un cavallo di battaglia della terza edizione del Grande Fratello Vip e di Domenica Live. Le due prime donne del reality show più spiato dagli italiani hanno avuto un confronto nella puntata dell’11 novembre del contenitore del dì festivo della rete ammiraglia del Biscione. Cosa è successo tra ...

Riccardo Signoretti e la Marchesa D’Aragona : è scontro a Domenica Live : Marchesa d’Aragona: Riccardo Signoretti sbrocca in diretta a Domenica Live A Domenica Live non poteva di certo mancare il talk dedicato alla Marchesa d’Aragona. Tra gli opinionisti chiamati in studio da Barbara d’Urso c’era Riccardo Signoretti, che per qualche tempo ha collaborato insieme all’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il direttore di Nuovo ha accusato Daniela Del Secco di essere una persona falsa, di ...

Domenica Live – Puntata del 11 novembre 2018 – Lecciso - la Marchesa D’Aragona - Maria Monsé e Carta tra gli ospiti. : Ritorna anche questa settimana Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque […] L'articolo Domenica Live – Puntata del 11 novembre 2018 – Lecciso, la Marchesa ...

Marchesa D’Aragona Patrizia De Blanck non è nobile : Arriva un altro scontro tra la Marchesa e Patrizia De Blanck. “Non c’è alcun dubbio sulle mie origini: nasco nobile. Io sono la Marchesa D’Aragona, la Marchesa del popolo, la Marchesa dal cuore grande e il mio pubblico lo sa benissimo”, Daniela Del Secco, torna sull’ormai celebre questione della veridicità del suo titoli nobiliare. All’interno del gioco e soprattutto fuori infatti sono stati in molti a mettere in dubbio la sua discendenza e ...