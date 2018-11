La mappa degli inceneritori in Italia

ACI : la mappa degli incidenti stradali in Italia : Sette incidenti su 10 avvengono sulle strade urbane, tre su quelle extraurbane; aumentano gli incidenti in autostrada (+0,4%), diminuiscono sulle altre tipologie di strada (-0,7% extraurbane, -0,5% urbane), sulle strade extraurbane principali aumentano i morti (+7,4%) e calano i feriti (-1,6%). Sono i dati essenziali che emergono da “Localizzazione degli incidenti stradali 2017”, lo studio […] L'articolo ACI: la mappa degli incidenti ...

Si fermano i sindacati di base. La mappa degli scioperi : Primo sciopero generale domani per il governo giallo-verde. A protestare è il sindacalismo di base: Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Ait, Usi e Sisa (per il comparto scuola). Manifestazioni si terranno a Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Taranto, Palermo, Padova, Vicenza, Catania. Ad incrociare le braccia i lavoratori pubblici (scuola, sanità, trasporti, Pa) e privati aderenti alle sigle sindacali. Disagi sono attesi nel trasporto ...

Farmaci - mappa degli eccessi : troppi antibiotici e statine/ I consumi delle regioni : maglia nera al sud : Farmaci, mappa degli eccessi: troppi antibiotici e statine. I consumi delle regioni: maglia nera al sud. Un report relativo all'anno 2017 mostra i consumi dei vari Farmaci in Italia(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Facebook sta testando una mappa per visualizzare la posizione degli amici nelle vicinanze : Facebook ha iniziato a testare la visualizzazione di una mappa che mostra in tempo reale la posizione degli amici nelle vicinanze. L'articolo Facebook sta testando una mappa per visualizzare la posizione degli amici nelle vicinanze proviene da TuttoAndroid.

Pietrasanta : centinaia di figuranti per Pietrasanta Medievale - online il programma e la mappa degli eventi : In programma, per due giorni, da sabato 6 a domenica 7 ottobre, ad ingresso gratuito, spettacoli ed esibizioni, mercati medievali, duelli armati, accampamenti, cavalieri, falconieri, arcieri e ...