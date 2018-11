La manifestazione a Roma a favore di Virginia Raggi non fa il pieno

manifestazione antirazzista a Roma - Matteo Salvini : “La pacchia è strafinita” : A Roma è partito il corteo antirazzista e antifascita contro il governo e il decreto Salvini. Tra i partecipanti, anche il sindaco di Riace sospeso, Mimmo Lucano: "Abbiamo fame di umanità". Immediato il commento del ministro dell'Interno: "Insulti di ogni tipo contro di me. Tutte medaglie. Ma la pacchia è strafinita".Continua a leggere

Trieste - Casapound sfila per celebrare il 4 Novembre. Contromanifestazione della rete antifascista : Trieste - In una Trieste blindatissima - con i negozi chiusi per timore di incidenti - arriva il corteo nazionale di Casapound per celebrare 'il centenario della vittoria italiana nella Grande guerra'.

Roma : Verini - manifestazione per Raggi 9 novembre pressione su magistrati : Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "È molto grave la notizia della convocazione di una manifestazione a sostegno di Virginia Raggi per il 9 novembre, in Piazza del Campidoglio Una manifestazione in concomitanza con le fasi finali del dibattimento e del processo anche a suo carico. Si presenta come una indeb

'Uniti contro il Governo e il razzismo' : il 10 novembre manifestazione nazionale a Roma : Il Decreto Sicurezza proposto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini dovrebbe iniziare il proprio iter parlamentare per essere convertito in legge questo lunedì 5 novembre, quando comincera' l'esame da parte del Senato. Sul piano parlamentare i gruppi che hanno preannunciato battaglia sono quelli del Partito Democratico e di Liberi e Uguali [VIDEO], con qualche piccolo malumore che potrebbe venire anche da dentro il Movimento 5 Stelle, dove ...

La manifestazione contro il degrado di Roma è andata bene. E ora che succede? : E ora? Dopo il successo della manifestazione di sabato 27 ottobre al Campidoglio, chi ha portato migliaia di persone per chiedere le dimissioni di Virginia Raggi fa i conti con il futuro e guarda al prossimo impegno. Una manifestazione nata su Facebook, assicurano gli organizzatori. Organizzata dalla mano ombra del Pd, sostiene il sindaco della Capitale. Comunque sia il termometro di un clima che a Roma si fa sempre più ...

ROMA DICE BASTA/ Migliaia in piazza al Campidoglio : Pd e Forza Italia "adottano" manifestazione contro Raggi : ROMADICEBASTA, sit-in in Campidoglio contro il degrado. Ultime notizie, nel mirino il sindaco Virginia Raggi: presente Carlo Calenda, "stanchi della gestione"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:52:00 GMT)

La manifestazione contro il degrado a Roma. È il giorno di #romadicebasta : In centinaia sono scesi in piazza del Campidoglio a Roma per protestare contro la sindaca Virginia Raggi e il degrado nella Capitale. 'Vattene, incapace, a casa', sono gli slogan diretti alla prima ...

Migliaia in piazza a Roma per la manifestazione anti degrado : "Dimissioni, dimissioni, dimissioni" è stato tra gli slogan più gettonati all'indirizzo della sindaca Virginia Raggi. piazza...

'Roma dice basta' - in Campidoglio la manifestazione contro il degrado : Folla al Campidoglio , a Roma per una manifestazione contro il degrado sotto all'ufficio del sindaco Virginia Raggi . ' Vogliamo che Roma torni a essere una Capitale: inclusiva, vivibile, accogliente, ...

La manifestazione contro il degrado a Roma. E' il giorno di #romadicebasta : In centinaia sono scesi in piazza del Campidoglio a Roma per protestare contro la sindaca Virginia Raggi e il degrado nella Capitale. "Vattene, incapace, a casa", sono gli slogan diretti alla prima cittadina, scanditi dai partecipanti al sit-in organizzato e lanciato tramite i social network, da sei donne: Emma Amiconi, Tatiana Campioni, Francesca Barzini, Valeria Grilli, Roberta Bernabei e Martina Cardelli. La protesta "Tutti ...

Roma - Maker Faire 2018 : dal 12 al 14 ottobre la manifestazione dedicata all'innovazione : Promosso dalla Camera di Commercio di Roma, organizzato dall'azienda Innova Camera e sostenuto dalla Regione Lazio, dal 12 al 14 ottobre torna nella capitale, presso la Fiera di Roma, l'evento Maker Faire con la sua sesta edizione. La manifestazione ha debuttato nel 2006, in California, grazie alla rivista Make, e si sofferma principalmente sull'innovazione del mercato 4.0. La fiera abbraccia business, divertimento, fantascienza, Scienza e ...

Il presidente Ceriscioli a Roma alla manifestazione del Villaggio Coldiretti sulle eccellenze agricole ed enogastronomiche : Tre giorni di incontri, tra il mercato di Campagna Amica con la vendita diretta dei prodotti del territorio, workshop, fattorie didattiche, agriasilo e spettacoli . Non una semplice vetrina di ...

Roma - manifestazione per la chiusura del TMB Salario : Circa mille persone sono scese oggi in via Salaria per manifestare e chiedere la chiusura dell'impianto Tmb , trattamento meccanico biologico, di proprietà dell'Ama. A fianco dei cittadini anche il ...

Roma - di scena la manifestazione degli attori : Troppi precari, contratti temporanei e fondi per la cultura ai minimi storici. Sono questi i motivi che hanno spinto moltissimi attori a scendere per le strade di Roma - anche sotto la pioggia - e ...