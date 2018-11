La madre di Cristina Golinucci | scomparsa a Cesena nel 1992 | Anche io | come per la

huffingtonpost

(Di sabato 17 novembre 2018) "Ormai, dopo così tanti anni, quello che cerco sono delle ossa: so bene chenon c'è più". La signora Marisa Degli Angeli, 72 anni, ha la voce ferma da lottatrice ma nonostante questo le è impossibile nascondere il dolore che l'accompagna ogni volta che deve ricordare la vicenda della figlia26 anni fa adavanti a un convento e mai più ritrovata.tutti in queste ultime settimane ha letto e ascoltato la notizia del ritrovamento di ossa alla Nunziatura apostolica di Roma, subito collegata a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Marisa conosce bene i familiari delle due ragazze romane scomparse nella primavera del 1983, una a pochi giorni dall'altra. Insieme combattono da tanti anni per sapere la verità sulla fine delle proprie figlieattraverso Penelope, la onlus fondata nel 2002 da Gildo ...