La guerra della monnezza e la mappa degli inceneritori in Italia

Monaco : la Dante Alighieri celebra la fine della prima guerra mondiale con Paolo Mieli e Marco Mondini - Foto - : ... la Dante Alighieri Monaco ha celebrato la fine della prima guerra mondiale che fu la prima guerra totale, un'«orribile devastazione che ha sommerso il mondo» , Tausk, 1916, . Per ricordare questo ...

L’Asinara luogo di incontro tra popoli : al via il convegno che chiude le celebrazioni per il centenario della I guerra Mondiale : Studi, libri e documenti inediti, testimonianze che raccontano la storia dell’Asinara, dei profughi e dei prigionieri che sull’isola trascorsero gli ultimi, tristi anni del primo conflitto Mondiale. In 27 mila arrivarono, trasportati con le navi da Valona dopo la lunga marcia della morte partita dalla Serbia, e in oltre 7mila trovarono la morte nei campi allestiti tra le pianure e le colline dell’isola. Sono stati tanti e di ...

La morte di Amal Hussain in Yemen testimonia che la commozione non basta di fronte alla tragedia della guerra : Lo sguardo assente di Amal Hussain ha rotto il muro di silenzio sulla guerra civile in Yemen. Il suo corpo emaciato a causa di malnutrizione e stenti sono diventati il simbolo di una crisi umanitaria gravissima e dimenticata dal mondo. La sua morte, una settimana dopo la pubblicazione dell'articolo che l'aveva esposta allo sguardo internazionale, ha dimostrato con implacabile chiarezza che commuoversi non basta. Bisogna agire: le lacrime non ...

Grande guerra : card. Parolin - per la Conferenza di pace "Benedetto XV chiese il rispetto della giustizia e dell'equità nei rapporti fra gli ... : Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, nella sua prolusione al convegno "Santa Sede e cattolici nel mondo postbellico , 1918-1922, " promosso alla Lateranense di Roma dal Pontificio comitato ...

Quell'anello ritrovato che ci lega agli eroi della guerra di Russia : Una fede, pegno d'amore per sempre e un altro anello riapparsi nella valle della morte, dove giacciono ancora i resti di tanti soldati italiani caduti nella ritirata di Russia durante la Seconda ...

Le foto delle celebrazioni per l’anniversario della fine della Prima guerra mondiale a Parigi : C'erano un po' tutti, da Trump a Trudeau passando per Mattarella: una raccolta di facce solenni e strette di mano

Sondrio : rinvenuta bomba della II guerra Mondiale : E’ stato rinvenuto in un campo a Traona (Sondrio) un piccolo ordigno bellico: si tratta di una bomba ananas risalente alla II Guerra Mondiale. Il proprietario del terreno ha avvisato i carabinieri della locale caserma che hanno informato la Prefettura di Sondrio e provveduto a delimitare l’area del ritrovamento. Saranno i militari del Genio Guastatori di Cremona ad eseguire le operazioni necessarie al brillamento in condizioni di ...

Centenario dell’armistizio della Prima guerra mondiale - Macron : “Insieme scongiuriamo riscaldamento climatico - malattie e ignoranza” : “Tutti noi, leader politici, dobbiamo, in questo 11 novembre 2018, riaffermare davanti ai nostri popoli la nostra reale e immensa responsabilità: quella di trasmettere ai nostri figli il mondo che le generazioni precedenti hanno sognato“: lo ha dichiarato oggi il presidente Emmanuel Macron, in occasione delle commemorazioni per il Centenario dell’armistizio della Prima Guerra mondiale. Il leader dell’Eliseo, rivolgendosi ...

Memorie dal fronte della Grande guerra : il diario di trincea inedito di un soldato lucano sul Carso : La Prima Guerra mondiale vista attraverso gli occhi di un giovanotto della Basilicata mandato a combattere su montagne lontane un'Italia intera, in nome di un'Unità nazionale sentita come oggi, forse, non riusciamo a capire. Tgcom24 propone alcune pagine inedite, in occasione del centenario della fine del conflitto

100 anni dalla fine della Grande guerra - Lettera intima a una madre : Sulle pendici del monte Mrzli, sul fronte dell’Isonzo, Filiberto Boccacci scriveva a sua madre. «Sto bene», la rassicurava, «qui si mangia anche la marmellata». Era luglio del 1915, l’Italia era entrata in Guerra da solo due mesi, e lui, ventenne, si trovava a combattere contro gli austriaci nascosti qualche centinaio di metri più in là dalla sua trincea. L’11 novembre 1918, in un vagone ferroviario fermo nel bosco, fu sottoscritto ...

I soldati musulmani dimenticati della I guerra Mondiale : diffondere questa conoscenza per combattere l’islamofobia : A 100 anni dalla fine della I Guerra Mondiale, gli storici ritengono che riconoscere il contributo dei musulmani possa aiutare ad affrontare le questioni contemporanee come l’islamofobia. “I soldati musulmani sono stati dimenticati nel tempo. La versione dell’estrema destra è che i musulmani non abbiano mai fatto nulla per noi. In realtà, con fatti che risalgono ad oltre 100 anni fa, possiamo dire che i musulmani hanno combattuto e sono morti ...

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Scienziati in guerra - Massimo Capaccioli racconta l'uso della tecnologia in campo bellico : Infatti, durante la Seconda guerra Mondiale fu prassi comune la collaborazione tra scienza e guerra.

Cina e Usa - il derby della leadership globale può portare alla guerra fredda : I cinesi vogliono solo una posizione nel mondo che corrisponda alla loro quota del Pil mondiale. Non credo poi possa nascere una nuova guerra fredda. La Cina non ha un blocco di alleati come lo aveva ...

11-11 : Memories Retold è disponibile per PS4 - Xbox One e PC in occasione del centenario della fine della Prima guerra Mondiale : Bandai Namco Entertainment Europe annuncia che 11-11: Memories Retold, un'esperienza narrativa ambientata durante la Prima Guerra Mondiale e creata in collaborazione con Aardman e DigixArt, è ora disponibile per Xbox One, Playstation 4 e PC.11-11: Memories Retold è un'emozionante avventura sulla vita nella Prima Guerra Mondiale in entrambi gli schieramenti del fronte. Infatti, i giocatori controlleranno sia Harry, un giovane fotografo canadese ...