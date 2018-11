agi

: RT @RiccardoLuna: La frase esatta che ha fatto condannare Travaglio per diffamazione nei confronti di Tiziano Renzi - BenedictisLuigi : RT @RiccardoLuna: La frase esatta che ha fatto condannare Travaglio per diffamazione nei confronti di Tiziano Renzi - BriBri36046467 : RT @RiccardoLuna: La frase esatta che ha fatto condannare Travaglio per diffamazione nei confronti di Tiziano Renzi - Il_Paradroide : RT @RiccardoLuna: La frase esatta che ha fatto condannare Travaglio per diffamazione nei confronti di Tiziano Renzi -

(Di sabato 17 novembre 2018) Marcoè stato condannato per la seconda volta perneidi Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del consiglio Matteo Renzi e al risarcimento di 50 mila euro. È la seconda condanna per questo reato in meno di un mese per il direttore de ilquotidiano sul caso Consip. La prima, di 95 mila euro, riguardava articoli pubblicati sul suo giornale. La seconda, 50 mila euro, riguarda invece un intervento televisivo su La 7, durante la trasmissione Otto e mezzo. A dare la notizia della seconda condanna è stato Matteo Renzi sul suo profilo Facebook. Oggidedica il suo editoriale sulalla vicenda. E, dopo aver raccontato della condanna, spiega: “Il bello è che non so letteralmente di quale sentenza o processo stia parlando”, dice riferendosi al post di Matteo Renzi, “perché né ...