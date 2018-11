La California brucia | 71 vittime | oltre mille i dispersi

La California brucia. Gerard Butler di fronte alla sua casa distrutta : "È straziante" : "Sono appena tornato alla mia casa di Malibu dopo l'evacuazione ed è una scena straziante", scrive su Instagram Gerard Butler. Ha una mascherina appesa al collo e la faccia stanca e preoccupata. L'attore britannico ha postato un selfie con alle spalle la casa bruciata dall'incendio che sta devastando la California. Ringrazia i vigili del fuoco e chiede a chi può il sostegno per il lavoro che stanno svolgendo nello stato, tramite il ...

Con quasi 7mila strutture incenerite - il Camp Fire è l’incendio più distruttivo nella storia della California : bruciati oltre 36mila ettari : Il Camp Fire continua ad essere alimentato dal vento e a minacciare le comunità del nord della California, innescando nuove evacuazioni. Divampato alle 6:30 (ora locale) di giovedì 8 novembre, l’incendio ha quadruplicato le sue dimensioni nel corso della notte successiva, arrivando ad incenerire oggi quasi 36.500 ettari, ed è contenuto solo al 5%. Fino alla serata di ieri, 9 novembre, le strutture distrutte dalle sue fiamme erano 6.713, cifra ...

Malibu - brucia il paradiso. Almeno cinque vittime nella California devastata : La velocità con cui si propagano le fiamme è pari a 80 campi da football al minuto, secondo la Cnn. La California torna a bruciare, sia a Nord sia a Sud, e a contare le vittime del fuoco. Ma quello che sconvolge di più, questa volta, è il ritmo a cui viaggiano i roghi e il fatto che, a essere devastato, sia anche il paradiso vip del Golden State, Malibu. Ci sono morti e feriti, hanno confermato le autorità. Almeno 5 solo a Paradise, 27mila ...

