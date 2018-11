Khashoggi | Wp | per la Cia il mandante è principe Bin Salman

Omicidio Khashoggi - Wp : per la Cia il mandante è il principe bin Salman : La Cia ha concluso che sia stato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a ordinare l'assassinio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi , contraddicendo le conclusioni del governo di ...

Il caso Khashoggi apre una speranza di pace in Yemen : La monarchia saudita deve dare segnali di buona volontà, mentre si moltiplicano gli appelli per chiedere la fine del conflitto in Yemen. Leggi

Gli Stati Uniti hanno approvato sanzioni contro 17 cittadini sauditi per l’uccisione di Jamal Khashoggi : Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni individuali a 17 funzionari sauditi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista saudita e opinionista del Washington Post ucciso nel consolato saudita a Istanbul, in Turchia, lo scorso 2 ottobre. Il dipartimento

Khashoggi - Riad condanna 5 persone a morte per l’omicidio. E scagiona il principe ereditario : Cinque persone sono state condannate a morte per l’omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita corrispondente del Washington Post fatto a pezzi il 2 ottobre dentro al consolato di Riad a Instanbul. Ma una cosa è certa: il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman non è coinvolto nell’omicidio. Questo è quello che sostiene il procuratore saudita Saud al-Mojeb che nel corso di una conferenza stampa a Riad ha chiesto ...

Khashoggi - Riad chiede pena morte per 5 : 12.49 La procura saudita ha chiesto la pena di morte per cinque persone accusate dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso nel consolato saudita di Istanbul il 2 ottobre scorso. I cinque sono accusati di aver drogato e smembrato Khashoggi. Un membro del commando l'ha consegnato a un complice locale che non è ancora stato identificato. Lo ha dichiarato un portavoce della Procura in una conferenza stampa. L'Arabia Saudita ha ...

"Operazione compiuta - dillo al capo". L'audio sul caso Khashoggi proverebbe il coinvolgimento del principe saudita Mbs : Poco dopo l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi il 2 ottobre scorso un membro del team saudita inviato nel consolato di Riad a Istanbul telefonò a un suo superiore dicendogli di "dire al tuo capo" che la missione è stata portata a termine. Lo riporta il New York Times citando tre persone a conoscenza di una registrazione dell'assassinio di Khashoggi ottenuta dall'intelligence turca.Secondo il Nyt si ritiene - non ci sono prove ...

Dire no a Gedda per il caso-Khashoggi : Nadal e Djokovic hanno perso l’occasione - Juve e Milan la sfrutteranno? : Chissà come si metterà ora Amnesty International con la Lega Italiana Giuoco Calcio che ha fissato il 16 gennaio 2019 a Gedda la finale della Supercoppa italiana fra Juventus e Milan. Chissà se farà appello al dio calcio per difendere le libertà fondamentali della persona umana, dopo l’uccisione dello scrittore saudita Jamal Khashoggi che era appena entrato nell’ambasciata araba a Istanbul il 2 ...

Dire no a Gedda per il caso-Khashoggi : Nadal e Djokovic hanno perso l'occasione - Juve e Milan la sfrutteranno? : Peraltro, se lo sport debba trascendere o meno la politica e le ragioni sociali e umanitarie è un quesito che, da sempre, non trova risposte. E si ravviva di sempre nuovi argomenti. Nel caso ...

Caso Khashoggi - per i turchi corpo smembrato - messo in cinque valigie e sciolto nell'acido : Ucciso, probabilmente strangolato, smembrato e, infine, messo in alcune valigie. Secondo il quotidiano filogovernativo turco, Sabah, sarebbe stata questa la sorte dei resti di Jamal Khashoggi, sparito all'interno del consolato saudita il 2 ottobre, a Istanbul, in circostanze ancora non chiarite. Per il giornale turco, ripreso da Al Jazeera, non ci sarebbero dubbi: il cadavere dell'uomo sarebbe stato riposto in cinque bagagli diversi. ...

In Arabia Saudita è stato scarcerato uno dei nipoti di re Salman - forse per alleviare la pressione internazionale dovuta all’omicidio di Jamal Khashoggi : Venerdì in Arabia Saudita è stato rilasciato il principe Khalid bin Talal, uno dei nipoti di re Salman, che era rimasto in carcere per 11 mesi dopo avere criticato gli arresti di massa ordinati dal regime Saudita nel novembre 2017.

