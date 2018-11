Khashoggi | Cia | «L’omicidio ordinato dal principe coronato saudita» Foto | Video

Gb - Francia - Germania : verità su Khashoggi : 17.41 "C'è bisogno di una indagine credibile per stabilire la verità riguardo a quanto è successo"al giornalista saudita Jamal Khashoggi ,scomparso il 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato saudita a Istanbul.Lo scrivono i ministri degli Esteri di Gran Bretagna, Germania e Francia in una nota congiunta. Riad rigetta le minacce e promette che reagirà in caso di sanzioni. "Il regno afferma che risponderà a qualsiasi azione contro l'Arabia ...

L'Arabia Saudita ha minacciato ritorsioni se fosse colpita da sanzioni per la sparizione di Jamal Khashoggi : L'Arabia Saudita ha diffuso oggi un comunicato in cui dice che, nel caso in cui le venissero imposte sanzioni per la sparizione del giornalista Jamal Khashoggi, risponderà con «azioni ancora più grandi». Il governo Saudita è considerato il responsabile della