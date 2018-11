Kate Middleton | il mistero delle sue mani | cosa le è successo?

Kate Middleton è stufa che Meghan Markle le rubi sempre la scena : , Continua sotto la foto, C'è forte rivalità tra le due , secondo la stampa britannica, Alcuni esperti della Royal Family credono che Kate Middleton stia mostrando al mondo come sarà la sua figura ...

Kate Middleton - un altro abito riciclato : quando diventa una caduta di stile : Kate Middleton in meno di 20 giorni ha partecipato a 7 eventi della Casa Reale, sfoggiando ben cinque outfit riciclati. Un po’ troppo. L’ultimo in ordine di apparizione è l’abito azzurro con gonna a pieghe, firmato Emilia Wickstead, da 1.358 euro, che la Duchessa di Cambridge ha indossato per la visita a sorpresa insieme al Principe William alla BBC con lo scopo di promuovere la campagna contro cyberbullismo. Kate abbina il ...

Kate Middleton sempre più magra e provata. Ma alla festa di Carlo si ‘trasforma’ : le ultime foto : Sono mesi, ormai, che si rincorrono le voci su un presunto malessere di Kate Middleton. Non l’abbiamo vista per mesi, dopo che ha dato alla luce il suo terzogenito, il principino Louis: ha usufruito del congedo di maternità per dedicarsi esclusivamente al piccolo e agli altri due figli rinunciando così alla maggior parte degli impegni pubblici. Poi è tornata e i sospetti sono aumentati. Già durante lo stop alla vita pubblica, durante un paio di ...

Kate Middleton - l’abito blu fa tris : Il 15 novembre 2018Il 10 dicembre 2015Kate Middleton, l'abito blu fa trisKate Middleton, l'abito blu fa trisIl 14 aprile 2014Siamo quasi certi che il classico «e oggi che cosa accidenti mi metto?» non sia esattamente uno dei pensieri più assillanti di Kate Middleton la mattina appena sveglia. Possiamo solo immaginare la vastità e la varietà del suo guardaroba. La immaginiamo, e subito deviamo il pensiero ad altro per non farci rodere ...

Amy Schumer ricoverata per iperemesi gravidica come Kate Middleton : Amy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerI fan di Dallas non hanno preso affatto bene l’annullamento di un suo show, ma Amy Schumer, attrice comica statunitense che nelle scorse settimane era balzata agni onori delle cronache perché arrestata insieme alla modella Emily Ratajkowski nel corso di una protesta a Washington, non ha potuto fare altrimenti. Ai primi mesi di gravidanza, ...

Kate Middleton - stanca e sciupata di giorno. Ma si riscatta al party per Carlo : Kate Middleton ha un’agenda fitta di impegni e ultimamente sta accusando il colpo. È capitato nel giorno del compleanno di Carlo d’Inghilterra (14 novembre). Lei e William hanno abbandonato il Principe per un tour nello Yorkshire. Qui hanno visitato la sede della McLaren e poi una charity voluta da Lady Diana che assiste i senzatetto. Qui la Duchessa ha perfino aiutato a preparare il pranzo con tanto di grembiule giallo. Dopo aver ...

Uk : Harry il più amato dagli Inglesi - Kate Middleton batte Meghan Markle : Nonostante spopoli per i suoi outfit e per la dolce attesa Meghan Markle è riuscita a conquistare solo poco più della metà dei sudditi di Sua Maestà. La nuova classifica di YouGov, l’istituto di ricerca inglese, non lascia spazio a dubbi: Harry con la sua spontaneità piace eccome se piace, tanto da superare la nonna in popolarità, mentre Meghan deve accontentarsi solo della sesta posizione (solo il 55% degli intervistati ha espresso una ...

Meghan Markle - è crisi. Harry la oscura e Kate Middleton resta la preferita : Meghan Markle è sempre più in crisi. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da YouGov, la Duchessa del Sussex è solo sesta nella classifica dei reali più amati. Addirittura i sudditi preferiscono a lei il Principe Filippo, il 97enne marito di Elisabetta, ormai ritirato a vita privata da un paio d’anni. Un vero smacco per Meghan che sembrava aver conquistato il cuore della gente durante il tour in Oceania. A sorpresa chi ha ottenuto il ...

Kate Middleton furiosa con la regina Elisabetta per colpa del Natale (e di Meghan) : La tensione è palpabile a Buckingham Palace: secondo quanto riferisce il Daily Mail, Kate Middleton sarebbe “furiosa” con la regina Elisabetta e, tra le due, pare esser scattata una vera e propria guerra. A mandare su tutte le furie la moglie del Principe William è stato infatti l’invito fatto per Natale da Sua Maestà a Doria Ragland, la mamma di sua cognata Meghan Markle. Se finora Kate aveva sempre accolto tacitamente tutti i ...

Meghan Markle messa da parte : la Regina e Kate Middleton prendono le distanza : Meghan Markle ha partecipato al suo primo Remembrance Day come Duchessa del Sussex ma è stata messa da parte. In questa giornata la Famiglia Reale ricorda attraverso un’importante cerimonia le vittime della Prima Guerra Mondiale di cui tra l’altro quest’anno ricorre il centenario della fine. Kate Middleton, Camilla e la Regina Elisabetta hanno assistito dallo stesso balcone al corteo, mentre Meghan si trovava sul balcone di ...

Kate Middleton - suo figlio George ha la stessa passione della nonna Lady Diana : Buon sangue non mente: così scopriamo che – non a caso – George, il primogenito di Kate Middleton, ha la stesa passione di sua nonna Lady Diana. Ribelle e vitale, la Principessa del Popolo non ha mai nascosto la sua passione per il balletto. Diana amava partecipare alle rappresentazioni dell’English National Ballet – tanto che ne fu patrona dal 1989 sino alla sua morte – ma anche ballare. Nel 1985 si esibì sul palco del ...

La voce da Buckingham Palace : “Kate Middleton furiosa con la regina” : Non devono essere giorni tranquilli a Buckingham Palace. Stando ai rumor che ultimamente circolano con molta insistenza, c’è maretta in questi giorni tra Kate Middleton e la regina Elisabetta II. Anzi, a volerla dire tutta, voci di corridoio sostengono che la duchessa di Cambridge sia furiosa con la sovrana. Motivo? Kate non riuscirebbe a digerire la decisione di Sua Maestà di invitare la madre di Meghan Markle al tradizionale pranzo di Natale ...

Perché Kate Middleton indossa i gioielli della Regina - mentre Meghan no : Perché Kate Middleton indossa i gioielli della Regina Elisabetta mentre Meghan no? Se lo sono chiesti moltissimi fan della Royal Family, scoprendo che la risposta non è così scontata come sembra. Ma andiamo con ordine. La duchessa di Cambridge fa parte della famiglia reale dal 2011, data in cui ha giurato amore eterno al Principe William, da allora Kate ha indossato spesso i gioielli della Regina, prendendo in prestito i suoi preziosi in ...