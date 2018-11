Juventus | Todibo per Benatia | via al piano di Paratici

serieanews

: Calciomercato, duello Juventus-Napoli per Todibo: la mossa di De Laurentiis… - MondoPalermo : Calciomercato, duello Juventus-Napoli per Todibo: la mossa di De Laurentiis… - Mediagol : #Calciomercato, duello #Juventus-#Napoli per Todibo: la mossa di De Laurentiis... - IavaroneToni : Gazzetta- È sfida tra Napoli e Juventus per il ‘99 Todibo: azzurri al momento in vantaggio -

(Di sabato 17 novembre 2018)- Lamedita sui prossimi affari di mercato e si prepara a vivere una parte d’assoluta protagonista. Cosa potrebbe cambiare nella nuovatargata? Come noto, l’imminente sessione di mercato potrebbe sancire la separazione dai colori bianconeri di. Il difensore marocchino potrebbe chiedere di essere ceduto per recitare una parte da protagonista … L'articoloper: via aldiproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....