Juventus | Khedira infortunato | a rischio per la Spal

Infortunio Khedira – Nuovi guai per la Juventus - il tedesco si ferma ancora : diagnosi e tempi di recupero : Nuovo Infortunio per Sami Khedira, costretto a fermarsi durante l’ultimo allenamento con i compagni, non convocati in nazionale: distorsione alla caviglia per il tedesco Solitamente la sosta per le partite delle nazionali porta con sè diversi guai fisici e brutte notizie per i club, ma questa volta, la Juventus i problemi li ha a Torino e non in giro per il mondo. Si ferma ancora per Infortunio Sami Khedira, non convocato dalla ...

Juventus - si ferma anche Khedira : distorsione alla caviglia : TORINO - La sosta per le nazionali è piena di preoccupazioni per la Juventus. Dopo l'affaticamento muscolare di Pjanic con la nazionale bosniaca, c'è da registrare la distorsione alla caviglia di Sami ...

Juventus - si ferma anche Khedira : distorsione alla caviglia sinistra : TORINO - La sosta per le nazionali è piena di preoccupazioni per la Juventus. Dopo lo stop di Bernardeschi e l'affaticamento muscolare di Pjanic , c'è da registrare lo stop di Sami Khedira che si è ...

Juventus - dopo Pjanic anche Khedira va ko : è emergenza a centrocampo per la Spal : La Juve dalla giornata di giovedì ha iniziato a mettere nel mirino la partita di sabato prossimo contro la Spal. I bianconeri, però, in questi giorni, stanno lavorando con un gruppo molto ristretto visto l'assenza dei 13 nazionali. Ma in casa Juventus si sta pensando soprattutto al recupero degli infortunati in particolari gli occhi sono puntati su Federico Bernardeschi, Miralem Pjanic ed Emre Can. anche se questa mattina alla lista degli ...

Juventus - Allegri fa il punto sugli acciaccati : le ultime su Cancelo - Khedira - Emre Can - Matuidi - Mandzukic… : Alla vigilia della sfida tra Juventus e Milan, Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Tra i temi trattati anche quello sui calciatori che sono alle prese con il percorso di guarigione dai rispettivi infortuni. Il tecnico della Juventus ha iniziato da Emre Can: “Sta andando bene. La prossima settimana rientrerà a Torino, è un giocatore importante e ci farà comodo per la ...

Juventus - i convocati : tornano Mandzukic e Khedira : TORINO - Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani sera alle 20.30 tra la Juve e il Cagliari all'Allianz Stadium. Dall'elenco dei 21 mancano Chiellini e ...

Juventus - la lista dei convocati per il match contro l’Empoli : assenti Mandzukic e Khedira : L’attaccante croato e il centrocampista tedesco salteranno la trasferta di Empoli, in programma domani alle ore 18 al Castellani Non ci sono Mario Mandzukic e Sami Khedira nella lista dei 21 giocatori convocati da Massimiliano Allegri per la trasferta in programma domani alle 18 della Juventus capolista ad Empoli; tra i bianconeri torna invece a disposizione Leonardo Spinazzola. L’elenco dei convocati bianconeri per il match ...

Juventus - suona l’allarme : Khedira out 20 giorni - novità Douglas Costa : Khedira OUT 20 giorni- suona l’allarme in casa Juventus. Sami Khedira starà fuori circa 20 giorni. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport“, il centrocampista tedesco ha riportato la lesione del muscolo flessore. Una nota stonata in casa Juve, ma che fortunatamente coinciderà con la sosta. Khedira potrà tornare a disposizione a fine mese. […] L'articolo Juventus, suona l’allarme: Khedira out 20 ...

Udinese-Juventus - i convocati di Allegri : fuori Khedira - torna De Sciglio : Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista di Udinese-Juventus, partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A in programma domani, sabato 6 ottobre, alle ore 18 alla Dacia Arena di Udine. L’allenatore bianconero affronta la trasferta in terra friulana dovendo fare a meno di quattro giocatori. Udinese-Juventus, i giocatori non […] L'articolo Udinese-Juventus, i convocati di Allegri: fuori ...

Udinese-Juventus - i convocati di Allegri : out Khedira - Rugani e Spinazzola : ROMA - Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita con l' Udinese , in programma domani, sabato 6 ottobre, alle 18 alla Dacia Arena del capoluogo friulano. Il ...

Guai per la Juventus - infortunio per Khedira : rischia un lungo stop - ecco la situazione : È arrivato l’esito degli esami a cui si è sottoposto Sami Khedira dopo il nuovo problema avvertito martedì sera, nella sfida di Champions League tra la Juventus e lo Young Boys. ecco il comunicato ufficiale della Juventus sull’infortunio: “Gli esami hanno confermato la presenza di unalesione ai flessori della coscia sinistra. Ha già iniziato le cure specifiche e la prossima settimana verranno effettuati nuovi ...

Juventus - infortunio al flessore per Khedira. Anche Rugani ai box : è frattura : Dopo la vittoria europea contro lo Young Boys la Juventus ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida con l' Udinese valida per l'ottava giornata di Serie A. Alla ripresa alla Continassa non hanno ...

Juventus - infortuni per Rugani e Khedira : Nemmeno il tempo di tirare il fiato per la bella vittoria in Champions League contro la Young Boys che la Juventus deve già tuffarsi nella preparazione del match di campionato in programma sabato 6 alle ore 18:00 alla Dacia Arena di Udine. Nel frattempo arrivano brutte notizie dall’infermeria. Juventus, Khedira E Rugani INFORTUNATI Nel report […] L'articolo Juventus, infortuni per Rugani e Khedira proviene da Serie A News Calcio - ...

Juventus - doppio infortunio : si fermano Khedira e Rugani : Brutte notizie per Massimiliano Allegri il giorno dopo la convincente vittoria contro lo Young Boys. Khedira ha accusato un nuovo problema alla coscia sinistra, che lo aveva già tenuto ai box, e sarà costretto a fermarsi anche Daniele Rugani. Ecco il report ufficiale della Juventus: “Come sempre accade nelle sedute post partita, chi ha giocato ieri si è dedicato a un allenamento di recupero, mentre il resto della squadra, cui è ...