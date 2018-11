Juventus-Inter - accordo tra i club per il prezzo del settore ospiti : Il club nerazzurro e quello bianconero applicheranno lo stesso prezzo sul settore ospiti nelle due gare di campionato, allo Stadium e a San Siro. L'articolo Juventus-Inter, accordo tra i club per il prezzo del settore ospiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pressing Tonali - la Juventus accelera per anticipare l'Inter : Le Rondinelle, innanzitutto, devono assimilare l'idea di perfezionare una cessione che avrebbe delle ripercussioni immediate nell'economia della squadra guidata da Corini. E in questo senso, la ...

Lavorare alla Juventus - si ricerca un International Social Media Editor : La Juventus amplia il suo team di lavoro e ricerca un International Social Media Editor incaricato della gestione dei Social network L'articolo Lavorare alla Juventus, si ricerca un International Social Media Editor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Marotta-Inter - è fatta : la conferma arriva direttamente dall’ex Juventus : Marotta-Inter, ci siamo. Ultima partita deludente in casa nerazzurra, la squadra di Luciano Spalletti è uscita con le ossa rotte dalla trasferta sul campo dell’Atalanta, brutta prestazione su un campo sicuramente difficile ma il passivo è troppo pesante per un club contro l’Inter. I tanti impegni ravvicinati condizionano sicuramente la squadra che adesso avrà modo di ricaricare un pò le batterie grazie alla pausa per le ...

Calciomercato Inter - duello con la Juventus per Federico Chiesa (RUMORS) : Uno dei migliori talenti del calcio italiano è sicuramente l'esterno della Fiorentina Federico Chiesa. Figlio d'arte, classe 1997, il giocatore nonostante la giovane eta' ha dimostrato gia' grande maturita' prendendo sulle spalle la squadra viola nei momenti di maggiore difficolta' fin dallo scorso anno e conquistando il posto da titolare con la Nazionale italiana. Le sue prestazioni e la sua grande duttilita' lo hanno fatto finire nel mirino ...

Milan-Juventus - Allegri : “Passaggio importante dopo ko Inter” : Milan-Juventus, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della vittoria sul campo del Milan: “Miglior partita? La sconfitta contro il Manchester United poteva pesare ma i ragazzi sono entrati bene e hanno messo da parte subito tutto. dopo il rigore abbiamo […] L'articolo Milan-Juventus, Allegri: ...

Repubblica : da Pjanic in Inter-Juventus - Orsato è in declino : Il commento «Quel giorno, Daniele Orsato di Montecchio Maggiore sbagliò. Graziò Pjanic, che doveva essere espulso per una seconda ammonizione. Decise di risparmiargliela. La Juve che stava perdendo vinse. Il Napoli perse il giorno dopo a Firenze partita e titolo». Repubblica scrive così del fischietto veneto, che da allora non ha incrociato Inter, Juventus e Napoli. Le due squadre che ha arbitrato il 28 aprile 2018 e il terzo lato del triangolo ...

Inter - Zanetti mette la Juventus nel mirino : 'Squadra forte - ma possiamo batterla' : Orgoglio Zanetti: all'incontro con i tifosi organizzato a Nanchino da Suning, il vicepresidente carica l'Inter esaltando la forza dei suoi nel confronto con la capolista. Il 7 dicembre ci sarà la ...

Inter e Juventus - record di incasso in Champions - e una legge da rifare - : Dai 5,9 milioni di San Siro ai quasi 5 dello Stadium. Ecco perché la norma sui diritti tv è ingiusta e inattuale

Champions - Juventus e Inter si qualificano se : ecco tutte le combinazioni : TORINO - Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcellona, Ajax, Bayern, Manchester City, Inter e Juventus hanno la possibilità di qualificarsi agli ottavi di Champions League con due giornate di ...

Inter - Napoli e la consapevolezza di poter essere l'anti-Juventus : Se qualcosa può andare bene, andrà bene. È il contrario della legge di Murphy quello che sta accadendo a Inter e Napoli. Funziona tutto: risultati, gioco, giocatori, consenso di critica e pubblico. ...

Highlights Serie A calcio - i VIDEO e tutti i gol dell’undicesima giornata. Volano Inter - Napoli e Juventus : Sono stati ben 33 i gol messi a segno nell’undicesima giornata di Serie A di calcio. Prosegue la corsa della lanciatissima Juventus, che ha incontrato qualche difficoltà di troppo per venire a capo dell’ostico e ben organizzato Cagliari. Tutto facile per Napoli ed Inter, le prime inseguitrici della Vecchia Signora. Nuova vittoria all’ultimo respiro per il Milan a Udine, ancora una volta firmata dal difensore-goleador Romagnoli. ...