Juve | la data del ritorno di Emre Can

Gazzetta Sports Awards - la Juventus dei record candidata squadra dell'anno : Sette trionfi di fila è una serie da leggenda. Non solo nel calcio, ma nello sport in generale. Restando al mondo del pallone, tra i campionati top europei il settebello è riuscito solo al Lione, campione di Francia dal 2001-02 al 2007-08. Poi c'è la Juventus, Madama affamata ...

Calcio - Supercoppa Italiana 2018 : scelta la data per la sfida tra Juventus e Milan? Si giocherà in Arabia Saudita : Ancora una volta sarà assegnata all’estero la Supercoppa Italiana. L’edizione 2018, che vedrà protagoniste Juventus e Milan, si disputerà in Arabia Saudita: visto l’incontro tra la Lega Serie A e la General Sports Authority (GSA), dovrebbero essere già ufficiali data e luogo dell’incontro. Il 16 gennaio 2019 in campo a Gedda bianconeri e rossoneri, che nel proprio palmares hanno già sette volte il trofeo (la vincente ...

Supercoppa italiana - Juventus-Milan : ecco la data : Supercoppa italiana data – L’ultima giornata di campionato ha portato indicazioni, successi per Juventus e Milan per le zone alte della classifica. I bianconeri sono reduci dal successo davanti al pubblico amico contro il Cagliari, blitz invece del Milan che allo scadere ha conquistato tre punti d’oro contro l’Udinese. Le due squadre saranno protagoniste anche della Supercoppa italiana, scelta nelle ultime ore la ...

Supercoppa Italiana : scelta la data di Juve-Milan. Sarà a Gedda - ecco i premi : ... l'ente governativo responsabile per lo sport in Arabia Saudita che l'accordo è stato raggiunto. La data originale del 12 gennaio è stata scartata in quanto è il giorno dell'impegno della nazionale ...

Milan-Juventus - quando si gioca? Data - programma - orario e tv : La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 9 e l’11 novembre. Proprio domenica 11, alle ore 20.30 si giocherà Milan-Juventus il match di cartello che chiuderà il turno del massimo campionato di calcio. A San Siro si sfideranno due squadre in salute. La Juventus è prima in classifica e sta giocando molto bene anche in Champions, mentre gli uomini di Gattuso vengono da due sofferte vittorie in campionato e devono ...

Juventus-Inter - quando si gioca? Data - programma - orario e tv dello scontro diretto scudetto di Serie A : La Data è fissata per il 7 dicembre alle ore 20.30 ma il conto alla rovescia è partito da tempo. Del resto parliamo del derby d’Italia non di una partita qualsiasi. Storie di rivalità e polemiche dentro e fuori dal campo hanno caratterizzato per anni questo scontro tra due opposte fazioni. Juventus e Inter, dunque, si confronteranno all’Allianz Stadium per la prima vera sfida “scudetto” dell’anno visto quello che ...

Manchester United-Juventus - le probabili formazioni : Champions League 2019. Data - orario e come vedere la partita in tv e streaming : Dopo tre settimane di pausa torna la Champions League 2018-2019 con la terza giornata della fase a gironi. La Juventus di Massimiliano Allegri vola in Inghilterra per una sfida complicatissima contro il Manchester United guidato dallo Special One Josè Mourinho, che si disputerà martedì 23 ottobre (ore 21.00) all’Old Trafford. Le due compagini sono inserite nel gruppo H insieme a Valencia e Young Boys, con una situazione di classifica che ...

Manchester United-Juventus - Champions League : data - orario - programma e tv : Martedì 23 ottobre si giocherà Manchester United-Juventus, match valido per la Champions League 2018-2019 di calcio. I Campioni d’Italia volano all’Old Trafford per affrontare lo squadrone inglese guidato da José Mourinho: si preannuncia un incontro davvero stellare e avvincente tra due delle migliori formazioni d’Europa, i bianconeri vanno a caccia della vittoria di lusso nella tana nemica per ipotecare la qualificazione agli ...

Calciomercato Roma - Schick : 'Mi pesa il prezzo del cartellino. Juventus? Ecco come è andata' : Con la Roma ancora stenta a decollare, ma Patrick Schick ha tutta la fiducia del suo allenatore. Di Francesco lo sostiene, lui per ora risponde con i gol in nazionale, in attesa di scoppiare ...

Juventus-Napoli - quando si gioca? Data - orario - programma e su che canale vederla in tv : Il massimo campionato italiano di calcio non si ferma mai: la settima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà il 29 settembre e si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, con il match di cartello tra le prime due della classe: sabato alle ore 18.00 si giocherà Juventus-Napoli, con in palio il primato in classifica. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky, ed in diretta streaming su SkyGo, mentre OA Sport vi assicurerà ...

Ronaldo alla Juventus - Florentino Perez si confessa : “ecco com’è andata” : Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha rivelato qualche particolare sulla cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Come riportano gli spagnoli di Ok Diario, il numero uno della società spagnola ha fatto un discorso ai delegati: “la cessione più remunerativa quest’anno è stata quella di Cristiano. Lui voleva andar via per motivi personali e quando tutti convergono sulla stessa soluzione si arriva a un accordo. ...

