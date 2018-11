Juve | Cuadrado | impariamo tanto da CR7

Juventus - giovedì la ripresa senza 15 nazionali : restano a Torino Ronaldo - Cuadrado e Can : La Juve fino a giovedì godra' di alcuni giorni di riposo. Infatti, solo a partire dal 15 novembre i bianconeri riprenderanno ad allenarsi alla Continassa. La Juventus, però, nei prossimi giorni dovra' fare a meno di 15 nazionali. La truppa bianconera dunque sara' decisamente ridotta e Massimiliano Allegri potra' lavorare solo con i due portieri Mattia Perin e Carlo Pinsoglio, Leonardo Spinazzola, Sami Khedira, Juan Cuadrado, Cristiano Ronaldo e ...

Champions : Juve con Cuadrado e De Sciglio : ANSA, - TORINO, 7 NOV - Cuadrado vince il ballottaggio con Mandzukic per comporre, insieme a Ronaldo e Dybala, il tridente della Juventus che affronta questa sera all'Allianz Stadium di Torino il ...

Juventus-United - formazioni e ultimissime : c’è Cuadrado - dubbio Cancelo : Juventus-United- La Juventus si prepara al match di questa sera contro lo United. Un match fondamentale per mettere il punto esclamativo sulla qualificazione ai prossimi ottavi di finale da primatista del girone. Leggera emergenza in casa bianconera. Da valutare le condizioni di Cancelo. Il terzino portoghese potrebbe partire dal 1′ dopo aver smaltito l’affaticamento muscolare, […] L'articolo Juventus-United, formazioni e ...

Juve - Bentancur-Cuadrado-Dybala : benzina fresca per Max : Ci sono un uruguaiano, un colombiano e un argentino che... No, non è l'attacco di una di quelle barzellette cosmopolite che andavano forte qualche anno fa. Anche perché le prestazioni di Rodrigo ...

Juventus - Cuadrado un jolly tuttofare : ora corre verso lo United : L'assist è un regalo di ringraziamento. Juve-Cagliari si è chiusa solo a tre minuti dal 90', quando Cristiano Ronaldo ha fatto la cosa giusta: assist in contropiede per Cuadrado, solo con Cragno. Si ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Cagliari 3-1. Record di punti dopo 11 giornate per i bianconeri - Cuadrado risolve la partita nel finale : La Juventus batte per 3-1 il Cagliari nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2018-2019. La formazione allenata da Max Allegri ha tratto vantaggio dai gol di Dybala (dopo 42 secondi, Record in A per i bianconeri), dall’autorete di Bradaric e dal gol, nel finale, di Cuadrado. Il Cagliari, oltre ad aver retto molto a lungo nell’arco della partita, ha avuto due minuti di gloria, prima dell’autogol, con la ...

Serie A - Juventus-Cagliari 3-1 : decidono Dybala - Joao Pedro - autogol Bradaric e Cuadrado : La Juve segna subito, subisce la reazione del Cagliari e poi, anche con un pizzico di fortuna, porta a casa la decima vittoria in 11 giornate di Serie A. Finisce 3-1, ma come detto una partita più ...

Juventus-Cagliari diretta live 3-1 : gol Cuadrado su assist di Ronaldo [FOTO e VIDEO] : 1/26 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Juventus - Cuadrado posa con Pogba. Il web : 'Rapiscilo' : TORINO - Hanno giocato insieme una sola stagione, il 2015-2016, quando Juan Cuadrado arrivò come ultimo colpo di un mercato che portò in dote anche i vari Dybala, Mandzukic, Alex Sandro, Khedira, Zaza ...

Live Juventus-Genoa 0-0 Cuadrado preferito a Dybala : L'invincibile Juventus di Massimiliano Allegri, 8 partite ed altrettante vittorie fino a questo punto del campionato, torna a giocare di fronte ai propri tifosi nella partita del sabato alle ore...

Juventus-Genoa - le formazioni ufficiali : out Dybala - in Cuadrado : Juventus-Genoa – Si alza nuovamente il sipario sull’Allianz Stadium. La casa della Juventus è la venue designata per il raggiungimento del record bianconero delle 9 vittorie nelle prime 9 di campionato, primato targato Capello anno 2005. Questa la speranza dei tifosi bianconeri e di Allegri, che vuole ripartire in campionato con i 3 punti. Il […] L'articolo Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali: out Dybala, in Cuadrado ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : 0-0 - c’è Cuadrado - panchina per Bernardeschi e Dybala : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo, ed il ...

Juventus-Young Boys - le pagelle : Cuadrado signore degli assist : SZCZESNY 6 - Poco più che spettatore, una buona uscita su Assalé nel finale gli vale il voto. BARZAGLI 7 - Solita sapienza nello scivolare tra il centro e la fascia, trasformando la difesa a tre in ...

Juve - Cuadrado : “con Ronaldo siamo più forti” : “La Juve più forte? L’arrivo di Ronaldo ci ha dato qualcosa in più, ma la squadra è sempre stata ben costruita”. Così Juan Cuadrado a un giorno dalla sfida di campionato contro il Frosinone. “Forse siamo più forti perché alcuni si conoscono da tempo – aggiunge il colombiano – e sono arrivati grandi campioni. L’obiettivo? Speriamo di arrivare in fondo in tutte le competizioni”. La vittoria ...