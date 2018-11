Juncker vs i governi Renzi-Letta Ma i giornaloni non lo dicono

"L'Ue non rovescia i governi". Ma Juncker si prepara già a bocciare Conte & Co : "Esamineremo il progetto di bilancio 2019 tra il 15 ottobre e la fine di novembre senza collera e senza parzialità". In una intervista a Le Monde il presidente della Commissione, Jean-Claude juncker, rimette l'Italia al centro del dibattito europeo lanciando avvertimenti sibillini al governo Conte. prima di far parlare le carte bollate, però, aspetta che gli arrivi sul tavolo il documento definitivo della manovra economica. Stando, però, alle ...