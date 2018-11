Jamal Khashoggi | per Cia a ordinare il delitto fu principe Bin Salman

Gli Stati Uniti hanno approvato sanzioni contro 17 cittadini sauditi per l’uccisione di Jamal Khashoggi : Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni individuali a 17 funzionari sauditi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista saudita e opinionista del Washington Post ucciso nel consolato saudita a Istanbul, in Turchia, lo scorso 2 ottobre. Il dipartimento

La Turchia ha condiviso le registrazioni audio sull’omicidio di Jamal Khashoggi : Erdogan ha detto di averle consegnate all'Arabia Saudita, alla Germania, alla Francia, al Regno Unito e agli Stati Uniti

La Turchia ha dato le registrazioni audio sull’omicidio di Jamal Khashoggi all’Arabia Saudita e ad altri paesi stranieri : Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha detto che tutte le registrazioni audio relative alla morte di Jamal Khashoggi, il giornalista Saudita e opinionista del Washington Post ucciso lo scorso 2 ottobre all’interno del consolato Saudita di Istanbul, sono state

In Arabia Saudita è stato scarcerato uno dei nipoti di re Salman - forse per alleviare la pressione internazionale dovuta all’omicidio di Jamal Khashoggi : Venerdì in Arabia Saudita è stato rilasciato il principe Khalid bin Talal, uno dei nipoti di re Salman, che era rimasto in carcere per 11 mesi dopo avere criticato gli arresti di massa ordinati dal regime Saudita nel novembre 2017.

Jamal Khashoggi - l’ultimo editoriale del giornalista ucciso in Turchia letto dai colleghi di tutto il mondo : Un giorno dopo la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi a Istanbul, alla redazione del Washington Post è arrivato il suo ultimo articolo, diventato poi un editoriale, dal titolo “Ciò di cui il mondo arabo ha più bisogno è la libertà di espressione“. Per ricordare il collega ucciso, giornalisti di tutto il mondo hanno letto le sue parole in un video firmato da Amnesty International. Nell’articolo di Khashoggi la denuncia di ...

Juve-Milan : appelli per non giocare la Supercoppa in Arabia Saudita dopo l'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi : Credo che anche il mondo dello sport italiano non possa e non debba tirarsi indietro: va immediatamente bloccata la decisione di giocare la finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. È ...

Cos’ha detto il principe saudita MbS dell’omicidio di Jamal Khashoggi : Mohammed bin Salman, il potente principe ereditario conosciuto anche come MbS e considerato l’uomo più potente dell’Arabia saudita, ha commentato per la prima volta l’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, avvenuto nel consolato saudita a Istanbul, in Turchia, il 2 The post Cos’ha detto il principe saudita MbS dell’omicidio di Jamal Khashoggi appeared first on Il Post.

Sky News scrive che sono state trovate parti del corpo di Jamal Khashoggi : Sky News ha detto che sono state trovate parti del corpo di Jamal Khashoggi, il giornalista e dissidente saudita ucciso lo scorso 2 ottobre nel consolato saudita a Istanbul, in Turchia. Sky News attribuisce l’informazione ad alcune sue fonti anonime, secondo le quali il The post Sky News scrive che sono state trovate parti del corpo di Jamal Khashoggi appeared first on Il Post.

Chi era Jamal Khashoggi : ... mentre in un articolo per il 'WP' arrivato all'editore il giorno dopo la sua scomparsa si legge: "Il mondo arabo sta facendo i conti con una propria versione della cortina di ferro, imposta non da ...

Jamal Khashoggi - il caso del giornalista ucciso : ritrovata auto e agente saudita ripreso con i suoi abiti - : La Cnn ha diffuso un fermo immagine che mostra uno dei 15 componenti del commando uscire dal consolato indossando i vestiti del reporter. Intanto, è stato ritrovato un minivan con targa saudita: si ...

Jamal Khashoggi - Arabia Saudita : "È stato ucciso"/ Ultime notizie - "strangolato" : Erdogan - "Riveleremo tutto" : Jamal Khashoggi, Arabia Saudita: "È stato ucciso". Ultime notizie Ryad, il dissidente è stato "strangolato": premier Turchia Erdogan, "Riveleremo tutto"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Jamal Khashoggi - Riad : giornalista morto a seguito di una colluttazione : Dal Libano il capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah, l'ha invitata a prendere una decisione "coraggiosa" e porre fine alla guerra in Yemen, sostenendo che "l'immagine nel mondo dell'Arabia Saudita è al ...

'Il mondo arabo ha bisogno di libertà di stampa' : l'ultimo articolo di Jamal Khashoggi : Nel suo editoriale, Khashoggi parla di una 'cortina di ferro' nel mondo arabo, 'imposta non da agenti esterni ma da forze interne in lotta per il potere'. 'A causa dell'assenza di libertà di stampa, ...