Italia | Tavecchio | Dimesso per amore E che bordata su Ventura

Italia -Portogallo - Tavecchio a San Siro un anno dopo : Si sta giocando la gara valida per la Nations League tra Italia e Portogallo, un anno dopo la debacle contro la Svezia azzurri di nuovo a San Siro , presente anche Tavecchio : “Torno qui sereno, per incoraggiare l’Italia – ha detto prima della partita con il Portogallo -. Il mio apporto non mancherà mai. Ho la Nazionale nel cuore, mi sono dimesso per amore della Nazionale. Non si è dimesso nessuno, qualcuno doveva prendersi ...

Italia - Tavecchio un anno dopo lo spareggio con la Svezia : “Qualcuno sperava nell’eliminazione per farmi fuori” : A poco meno di un anno di distanza dall’eliminazione contro la Svezia negli spareggi per l’accesso al Mondiale, Carlo Tavecchio, ex numero uno della FIGC, è tornato a parlare ai microfoni di Radio Sportiva: “A San Siro, nella partita contro la Svezia, c’erano parecchi che speravano che l’Italia non si qualificasse per farmi fuori. Chi? A buon intenditor, poche parole…”. Lo sfogo di Tavecchio coinvolge ...