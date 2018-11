Italia-Serbia Giornata delle Pmi e la sfida della digitalizzazione

Volley - Olimpiadi Tokyo 2020 : Italia - qualificazione durissima! C’è l’incubo Serbia da spezzare - poi Francia o Polonia all’orizzonte… : La strada verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è stata tracciata e per l’Italia si preannuncia un cammino particolarmente complicato, dovremo scalare un’autentica montagna se vorremo volare nella capitale nipponica e provare a lottare ancora per le medaglie dopo l’argento conquistato a Rio 2016. La nostra Nazionale, infatti, se la dovrà vedere con la Serbia nel girone di qualificazione che si disputerà nel weekend del 9-11 agosto ...

Volley - Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020 : definiti i sei gironi. Spiccano Italia-Serbia e Polonia-Francia : La FIVB ha pubblicato il ranking mondiale maschile aggiornato al 21 ottobre, cioè al termine dei Mondiali che si sono svolti in Giappone. La nuova classifica internazionale verrà utilizzata per definire la composizione dei Tornei di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: da regolamento, infatti, le migliori 24 Nazionali del ranking aggiornato al 1° gennaio 2019 (non ci saranno mutamenti prima di capodanno) parteciperanno alle competizioni ...

Volley - Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020 : l’Italia trova la Serbia - che sfida verso Tokyo! Le avversarie e il girone degli azzurri : La FIVB ha pubblicato il ranking mondiale maschile aggiornato al 1° ottobre, cioè al termine dei Mondiali che si sono svolti tra Italia e Bulgaria. La nuova classifica internazionale verrà utilizzata per definire la composizione dei Tornei di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: da regolamento, infatti, le migliori 24 Nazionali del ranking aggiornato al 1° gennaio 2019 (non ci saranno mutamenti prima di capodanno) parteciperanno alle ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Italia puoi solo vincere. Dalla Croazia si può volare in Serbia e Lettonia : La nazionale Italiana di Basket femminile ha la possibilità di governare il proprio destino. Questa sera la squadra di coach Marco Crespi si gioca in Croazia una fetta molto grande della Qualificazioni agli Europei del prossimo anno. Vincendo in terra croata, le azzurre prenoterebbero il biglietto per la manifestazione continentale, che si giocherà in Serbia e Lettonia. Una sfida, dunque, semplicemente fondamentale, perchè la situazione in ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Italia in Croazia per mettere in cassaforte il viaggio in Serbia e Lettonia : C’è la città di Slavonski Brod, la settima più popolosa di Croazia stando all’ultimo censimento del 2011, tra l’Italia e una grande fetta della qualificazione agli Europei di Basket femminile 2019. Le azzurre hanno assoluto bisogno di vincere questa sfida per non ritrovarsi in acque complicate, dal punto di vista dei calcoli, per superare il girone H. Il compito non sarà facile, dal momento che, all’inizio della gestione ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : Italia - brivido Serbia sulla strada verso Tokyo? Ipotesi torneo in casa - le possibili avversarie : ... date ancora da definire, il calendario è letteralmente intasato tra Nations League, Europei e Coppa del Mondo, , ma siamo naturalmente in attesa di conferme: giocare in casa sarebbe fondamentale, la ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : Italia - brivido Serbia sulla strada verso Tokyo? Ipotesi torneo in casa - le possibili avversarie : Ci siamo ormai lasciati alle spalle i Mondiali ma l’Italia guarda già al futuro e ha messo nel mirino le Olimpiadi di Tokyo 2020, ormai sempre più vicine. Mancano meno di due anni alla rassegna a cinque cerchi e la Nostra Nazionale spera di poter partecipare all’evento sportivo più importante ma il percorso di qualificazione si preannuncia davvero molto complicato soprattutto considerando come siamo usciti dalla competizione iridata ...

Volley - qualificazioni Olimpiadi 2020 : Italia contro Serbia e Olanda? Le possibili avversarie degli azzurri - in attesa del ranking… : Mancano meno di due anni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la corsa verso la rassegna a cinque cerchi sta per entrare nel vivo. Pochi giorni fa la FIVB ha ufficializzato i criteri di qualificazione ai Giochi: 12 posti a disposizione tra gli uomini e altrettanti tra le donne, previsti prima dei tornei mondiali e poi quelli continentali. A definire la composizione dei gironi della fase mondiale sarà il ranking della FIVB aggiornato al 1° gennaio ...

Mondiali Volley 2018 - Italia pazza per le azzurre di Mazzanti : sei milioni davanti alla tv per la finale con la Serbia : Oltre sei milioni di Italiani hanno visto in tv la finale mondiale che le azzurre di Mazzanti hanno perso contro la Serbia E’ ufficiale, il Paese è pazzo per le azzurre di Davide Mazzanti e i dati auditel lo confermano. La finale di ieri al termine della quale la Nazionale Femminile ha vinto la medaglia d’argento è stata vista da 6.313.000 spettatori con il 36,08 % di share e un picco sul finale di 8 milioni e il 43,1% di share. Un ...

Volley femminile - Italia-Serbia : ascolti tv vertiginosi per la Finale dei Mondiali. 6 - 3 milioni col 36% di share : una Nazione per le azzurre : Ieri c’era davvero tutta l’Italia davanti al televisore per seguire la Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile che la nostra Nazionale ha giocato contro la Serbia. All’ora di pranzo (inizio della partita alle ore 12.40, conclusione alle 14.48 con la sconfitta delle azzurre al tie-break) sintonizzazione di massa su Rai Due per la diretta del match che assegnava il titolo iridato: addirittura 6,3 milioni di telespettatori ...

Volley femminile - Italia poco concreta e senza killer instinct. Premiato il cinismo della Serbia : Quando ti lasci sfuggire una finale iridata dopo essere stato avanti di un set per 1-0 e 2-1, per poi condurre il tie-break prima 6-4, poi 7-5 ed infine 8-7, i rimpianti non possono che inondare lo stato d’animo di un gruppo giunto davvero ad un passo dalla gloria sportiva. Oggi l’Italia non era inferiore alla Serbia, sebbene qualche giocatrice si sia espressa ben al di sotto del consueto potenziale. A fare la differenza è stata ...

VIDEO Italia Serbia - RISULTATO 2-3/ Highlights finale Mondiale volley : Mazzanti - "mancate nei dettagli" : VIDEO ITALIA-SERBIA RISULTATO 2-3: finale Mondiale volley femminile: gli Highlights della partita. Le pallavoliste azzurre cadono in finale contro le serbe dopo un grande match(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:16:00 GMT)

DIRETTA/ Italia Serbia (risultato finale 2-3) : niente oro a Yokohama - rivincita a Tokyo 2020?(Mondiali Volley) : DIRETTA Italia Serbia streaming video e tv Rai: orario e risultato live della finale dei Mondiali volley femminile 2018 (oggi sabato 20 ottobre) con le azzurre in campo a Yokohama(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 16:47:00 GMT)