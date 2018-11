Italia-Russia | Bonisoli stringe mano a Putin | ' saluti da Conte'

Gas : Italia secondo mercato per Russia : ANSA, - ROMA, 15 NOV - L'Italia diventa il secondo mercato per l'export di gas russo, scavalcando la Turchia. Nel periodo Gennaio-Settembre l'Italia ha comprato da Gazprom 18,3 miliardi di metri cubi ...

Forum Cultura Pietroburgo - Conte : nuova tappa legame Italia-Russia : San Pietroburgo, Russia,, 15 nov., askanews, - 'La partecipazione dell'Italia al VII Forum Culturale Internazionale di San Pietroburgo con lo status privilegiato di Paese ospite sarà una nuova tappa ...

In Italia venerdì arriva 'Attila' - il vortice di aria gelida dalla Russia : Il clima abbastanza mite che volgarmente viene definito 'estate di S. Martino', presto conoscerà il suo epilogo. Infatti è in arrivo un vortice di aria gelida dalla Russia che gli esperti hanno chiamato 'Attila', in onore del grande condottiero unno. Da venerdì le temperature caleranno sensibilmente al Nord e anche sulle zone adriatiche, con pioggia e neve fino a 1200 metri. Nella settimana prossima ci sarà un ulteriore peggioramento. Situazione ...

Libia - successo o no? Intanto l'asse Italia-Russia funziona : 'La Russia è pronta a prendere parte alla ricostruzione dell'economia della Libia e al miglioramento delle condizioni sociali' ha detto Medvedev aggiungendo che le elezioni in Libia si devono ...

Perché sulla Libia la Russia non sarà un alleato dell'Italia : Roma. La Russia in Libia ha interessi importanti, legati più al mantenimento del caos che a un impegno per la stabilizzazione del paese. Quando il 7 novembre Haftar è andato a Mosca per parlare con il ministro della Difesa Sergei Shoigu e con il capo dello stato maggiore Valeri Gerasimov non si pote

"Conferenza Per la Libia" - Macron e Merkel isolano l'Italia. L'ingombrante presenza di Usa e Russia : Non perché non si capisca il perché dell'atteggiamento di Germani e Francia: gli interessi in gioco sono milioni di milioni, il petrolio libico è il migliore al mondo,. Senza il duo franco tedesco ...

Ginnastica - Aliya Mustafina in Italia con la Russia. Quante big al Gran Galà delle Stelle : Aliya Mustafina e alcune Stelle della Nazionale Russa di Ginnastica artistica, argento ai recenti Mondiali di Doha, saranno protagoniste in Italia! La Zarina, due volte Campionessa Olimpica alle parallele e ritornata sulle scene dopo la maternità, guiderà la sua squadra in occasione del Gran Galà delle Stelle in programma sabato 17 novembre (ore 17.30) al PalaBerta di Montegrotto Terme (provincia di Padova). La fuoriclasse sarà affiancata da ...

Clima - C3S : a ottobre 2018 “temperature sopra la media dal Nord Italia fino alla Russia meridionale” : Copernicus Climate Change Service (C3S), il programma implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF), pubblica regolarmente bollettini Climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria a livello di superficie e in altre variabili Climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche ...

Dodon - "solo in Russia ci sono più moldavi che in Italia" - : Il presidente della moldavia Igor Dodon si è recato in visita ufficiale a Mosca, dove ha tenuto incontri formali con il presidente Putin ed il patriarca ortodosso Kirill ed informali con una ...

Calcio a 5 : Bielorussia-Italia 2-4 - gli Azzurri espugnano Minsk nella seconda amichevole : Dopo il pareggio 2-2 del primo match di ieri, la Nazionale italiana di Calcio a 5 espugna l’Uruchye di Minsk battendo la Bielorussia 4-2 nella seconda amichevole in programma. Una partita ben giocata dalla formazione di Roberto Menichelli, capace di rimontare l’iniziale vantaggio dei padroni di casa e concludere in proprio favore il confronto. Uomo della partita De Oliveira, autore di una doppietta. Partono forte i bielorussi che sbloccano ...

Ginnastica : USA - Russia - Cina qualificate alle Olimpiadi 2020. Ora nove posti in palio - chi li conquisterà? Italia all’assalto : USA, Russia e Cina sono le prime qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020: questo il responso dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, la gara a squadre ha espresso i propri verdetti all’Aspire Dome di Doha (Qatar) e come da pronostico le tre corazzate hanno staccato il pass anche se la Finale del team event è stata decisamente avvincente e con uno svolgimento meno scontato rispetto al previsto. Gli Stati Uniti hanno dominato infliggendo ...

Calcio a 5 : Bielorussia-Italia 2-2 - beffardo pareggio in amichevole degli Azzurri a Minsk : Termina sul 2-2 la prima delle due amichevoli dell’Italia di Calcio a 5 contro la Bielorussia. All’“Uruchye” di Minsk gli Azzurri, due volte in vantaggio, non son riusciti a gestire la situazione, facendosi raggiungere dai padroni di casa, dopo aver avuto anche diverse chance per siglare altre reti, come le traverse colpite tra il primo e il secondo periodo di gioco testimoniano. Il CT Roberto Menichelli manda in campo la ...

Calcio a 5 : l’elenco dei convocati dell’Italia di Roberto Menichelli nella doppia amichevole contro la Bielorussia : Torna protagonista, a un mese di distanza dalla doppia amichevole con il Belgio terminata con un pareggio (1-1) e una sconfitta di misura (2-1), la Nazionale italiana di Calcio a 5 di Roberto Menichelli che continua il suo lavoro per rinverdire la rosa, reduce dai poco fortunati Europei in Slovenia. La selezione nostrana se la vedrà contro la Bielorussia in due match previsti allo Sport Palace Uruce di Minsk lunedì 29 e martedì 30 ottobre ...

Vladimir Putin - perché l'aiuto della Russia può affondare l'Italia : 'Finirà come la Grecia' : L'ipotesi di un investimento da parte della Russia in titoli di Stato italiani non è stato accolto con grande entusiasmo tra gli analisti economici. l'aiuto russo non basterebbe certo a salvare la ...