Italia-Portogallo | Mancini soddisfatto | “importante passo in avanti”

Nations League - Italia-Portogallo 0-0 : Immobile sprecone : Grande Italia per un'ora, ma là davanti serve un killer e di questi tempi non ce l'abbiamo. Finisce allora 0-0: il Portogallo è alla Final Four, noi ci consoliamo con una Nazionale che cresce, gioca ...

Italia-Portogallo - Santos : “Gara molto più difficile di quello che pensavo” : Italia-Portogallo, LE PAROLE DEI CT – Anche Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha commentato la partita di Nations League pareggiata dalla Nazionale per 0-0 pochi minuti fa contro l’Italia. LEGGI ANCHE: Italia-Portogallo, Bonucci: “Con Mancini siamo ripartiti” Italia-Portogallo, Santos: “Giocata un’ottima partita” Queste le parole del ct dei lusitani: “C’è grande ...

Italia-Portogallo - Bonucci fischiato : “la mamma degli imbecilli è sempre incinta” : Italia-Portogallo, Bonucci fischiato dai tifosi presumibilmente milanisti accorso a San Siro per la gara della Nazionale “I fischi? La mamma degli imbecilli è sempre incinta…”. Dura la risposta di Leonardo Bonucci ai microfoni della Rai, interpellato sui fischi che lo hanno accompagnato durante la gara dell’Italia contro il Portogallo. I tanti milanisti giunti a San Siro hanno di certo inciso sui fischi che sono ...

Italia-Portogallo - Mancini : 'Altro passo avanti - è mancato il gol' : L'Italia non riesce a vincere contro il Portogallo e a restare in corsa per il primo posto e la qualificazione alla final four della Nations League. Gli azzurri chiudono il girone al secondo posto, ...

Calcio : buona Italia ma col Portogallo è 0-0 - niente final four : Una buona Italia, soprattutto nel primo tempo, non riesce a superare il Portogallo a San Siro. Il pareggio 0-0 porta i lusitani alle final four della Nations League, niente da fare per gli azzurri che ...

Calcio : buona Italia ma col Portogallo è 0-0 - niente final four : Una buona Italia, soprattutto nel primo tempo, non riesce a superare il Portogallo a San Siro. Il pareggio 0-0 porta i lusitani alle final four della Nations League, niente da fare per gli azzurri che comunque avevano già evitato la retrocessione con la vittoria in Polonia. Nella prima frazione le cose migliori per la squadra di Mancini, che ha giocato a lungo nella metà campo avversaria creando almeno cinque chiare ...

Italia ancora in bianco a San Siro : 0-0 col Portogallo - lusitani alla Final Four : La cronaca della partita La voglia dell'Italia di sbloccare immediatamente il risultato è palese, ma Immobile tradisce le aspettative dei 73000 di San Siro: tap-in alto da un metro dopo il volo di ...

Nations League - Italia-Portogallo 0-0 : Gol e Highlights 17-11-2018 : Risultato Finale Italia-Portogallo 0-0. L’Italia termina la Nations League al secondo posto. Alle Final Four ci va il Portogallo con un turno d’anticipo.A San Siro finisce 0-0, come un anno fa con la Svezia. Questa volta è il Portogallo di Fernando Santos a qualificarsi con un turno d’anticipo alle Final Four che si disputeranno in terra lusitana nel mese di giugno. Gli azzurri hanno mostrato ancora una volta grande impegno ...

Italia-Portogallo 0-0 - il bel gioco non basta : azzurri fuori dalle Final Four : A San Siro l'Italia pareggia con il Portogallo, un risultato che non basta ad accedere alle Final Four. La squadra di Mancini è partita molto bene, ha fatto vedere un gioco più che convincente anche ...

Italia-Portogallo - Mancini : "Passo in avanti. E vi dico che Chiesa..." : Le parole del ct azzurro dopo lo 0-0 di San Siro . p> ITALIA PORTOGALLO Mancini/ Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' dopo il pareggio 0-0 maturato al termine di Italia-Portogallo: 'Nel calcio è un particolare importante, al 70' siamo calati, era normale non potevamo fare 90 minuti allo stesso livello. Passo ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : Italia-Portogallo 0-0. Il CT Roberto Mancini : “Passo in avanti rispetto alla gara in Polonia” : L’Italia pareggia per 0-0 contro il Portogallo nella quinta giornata della Nations League di Calcio e regala il pass per la seconda fase ai lusitani, che ospiteranno la finale a quattro. I ragazzi di Mancini creano molto ma non sfondano, calando nella ripresa e rischiano qualcosina. Andiamo a scoprire le dichiarazioni del Commissario Tecnico ai microfoni di Raiuno rilasciate a fine gara. Il CT ha sottolineato la buona prestazione ...

Calcio : buona Italia ma col Portogallo è 0-0 - niente final four<br /> : Una buona Italia, soprattutto nel primo tempo, non riesce a superare il Portogallo a San Siro. Il pareggio 0-0 porta i lusitani alle final four della Nations League, niente da fare per gli azzurri che comunque avevano gia' evitato la retrocessione con la vittoria in Polonia. Nella prima frazione le cose migliori per la squadra di Mancini, che hanno giocato a lungo nella meta' campo avversaria creando almeno cinque chiare occasioni da ...

Italia-Portogallo - Mancini : “Fatto un passo avanti rispetto alla Polonia” : Italia-Portogallo, LE PAROLE DEI CT – Intervistato ai microfoni di “Rai 1”, Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha commentato la partita di Nations League pareggiata dalla Nazionale per 0-0 pochi minuti fa contro il Portogallo. LEGGI ANCHE: Italia-Portogallo, Bonucci: “Con Mancini siamo ripartiti” Italia-Portogallo, Mancini: “Giocata un’ottima partita” Queste le parole del ct ...

Italia bella ma senza gol - è solo pari col Portogallo : lusitani alla final four : L'Italia del ct Mancini pareggia per 0-0 a Milano contro il Portogallo nella Nations League e finisce eliminata dalla competizione. I portoghesi, invece, volano alla final four. LEGGI LA...