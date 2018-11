Italia-Portogallo 0-0 | poche emozioni | Nazionale eliminata

Italia-Portogallo 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : 1/14 AFP/LaPresse ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo 0-0 - 12 mesi dopo San Siro è ancora stregato. Addio Final Four : MILANO – A San Siro l’Italia non va oltre lo 0-0 con il Portogallo e deve dare Addio alle speranze di qualificazione alla Final Four di Nations League 2019, dove invece i lusitani accedono matematicamente. 12 mesi dopo, nella Scala del Calcio si materializza un altro risultato a reti bianche che rievoca l’indimenticato incubo svedese. La Nazionale non demerita, soprattutto nel primo tempo lascia intravedere ottime trame di ...

Pagelle Italia-Portogallo calcio - Nations League 2019 : 0-0. Gli azzurri creano tanto ma non sfondano - i lusitani vincono il girone : L’Italia pareggia per 0-0 contro il Portogallo nella quinta giornata della Nations League di calcio e regala il pass per la seconda fase ai lusitani, che ospiteranno la finale a quattro. I ragazzi di Mancini creano molto ma non sfondano, calando nella ripresa e rischiano qualcosina. Di seguito le Pagelle dell’incontro: ITALIA 6.5 Donnarumma 7: si sporca i guanti con una presa alta dopo 55′. Gran parata al 75′ su tiro ...

Nations League - Italia-Portogallo 0-0 : 22.38 L'Italia non trova il gol col Portogallo a San Siro e chiude col 2° posto la prima avventura in Nations League. Azzurri padroni del campo per oltre un' ora. Botta di Insigne respinta da Rui Patricio, Immobile infelice sul tap-in. Diagonale di Florenzi, largo.Rui Patricio ha la meglio su Immobile in uscita. Colpo di testa di Bonucci su punizione, palo sfiorato. Cross di Biraghi, pronta girata di Chiesa, Fonte sfiora quanto basta per ...

Italia Portogallo - Chiellini 100 presenze in Nazionale : la clip celebrativa della sua storia in azzurro. VIDEO : Italia-Portogallo di Nations League segna il ritorno a San Siro della Nazionale un anno e 4 giorni dopo la clamorosa eleminazione dal Mondiale russo. Ma il match del Meazza è speciale soprattutto per ...

Italia-Portogallo - in tribuna anche Tavecchio : «La Nazionale nel cuore» : A vedere Italia-Portogallo c'era anche Carlo Tavecchio. L'ex numero uno della Figc è tornato a San Siro a un anno di distanza dal play-off con la Svezia che ci è costato l'esclusione dai Mondiali in ...

Italia-Portogallo - Tavecchio a San Siro un anno dopo : Si sta giocando la gara valida per la Nations League tra Italia e Portogallo, un anno dopo la debacle contro la Svezia azzurri di nuovo a San Siro, presente anche Tavecchio: “Torno qui sereno, per incoraggiare l’Italia – ha detto prima della partita con il Portogallo -. Il mio apporto non mancherà mai. Ho la Nazionale nel cuore, mi sono dimesso per amore della Nazionale. Non si è dimesso nessuno, qualcuno doveva prendersi ...

