Italia | la pareggite di Mancini | Manca il gol | non è un dettaglio

sportmediaset.mediaset

: @Vivo_Azzurro Santos sapeva di giocare una Finale anticipata Nation League Come 2 anni prima con polli di Franc… - GridaGallo : @Vivo_Azzurro Santos sapeva di giocare una Finale anticipata Nation League Come 2 anni prima con polli di Franc… -

(Di domenica 18 novembre 2018) ... "Abbiamo fatto un'ottima partita, il primo tempo l'abbiamo stradominato, è normale poi avere un po' di calo: ciil gol, e in questo sport non è un". Immobile ancora una volta non ha ...