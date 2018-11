Italia bella ma senza gol | è solo pari col Portogallo | lusitani alla final four

Pallavolo – Coach Bellano - punto dolce-amaro per Club Italia CRAI : “eravamo fantasmi - ora sappiamo chi siamo” : Dopo il primo punto in Serie A1 femminile del Club Italia CRAI, Coach Massimo Bellano fa il recap della situazione, evidenziando i miglioramenti rispetto alle prime uscite del campionato La quinta giornata del Campionato di A1 femminile sorride al Club Italia CRAI che conquista il primo punto della stagione nella sfida con l’Igor Gorgonzola Novara, prima in classifica alla vigilia del match. Nei primi due set le azzurrine hanno sempre ...

Coppa del Mondo Short Track – Bella Italia a Salt Lake City : staffete in semifinale : Nella giornata inaugurale della seconda tappa di Coppa del Mondo, gli azzurri superano il turno nelle prove a squadre. Nelle distanze individuali, Martina Valcepina avanti sui 500, Tommaso Dotti il migliore tra gli uomini Partenza lanciata per l’Italia dello Short Track nella prima giornata della tappa statunitense di Coppa del Mondo a Salt Lake City. Gli azzurri allenati da Anthony Barthell ed Assen Pandov brillano con le staffette ...

Veni - vidi - bici. Ribellarsi contro la decrescita dell'Italia : Ci piacerebbe molto essere ottimisti e immaginare che i numeri da paura dell'Italia populista possano costringere il governo del cambiamento ad avere un qualche ripensamento, a mutare strategia, a ...

Radio Monte Carlo La Bella Italia : Completa il programma la segnalazione accurata dei migliori eventi in programma nel weekend , dall'arte al teatro, dagli spettacoli alle manifestazioni eno-gastronomiche. Durante ogni puntata alle 8.

Decreto sicurezza - De Falco - M5S - si ribella alla Lega : «L'Italia è un paese civile - va cambiato» : «Ribelle» quando indossava l'uniforma della Marina. E «ribelle» si conferma adesso che è sceso in politica come senatore del M5S. È l'indole, che pare non scalfibile, del comandante Gregorio De Falco, che assieme ad altri due colleghi dell'ala sinistra del Movimento, vicina al presidente della ...

E' Italiana la regione più bella del mondo : la classifica di Lonely Planet : La nuova guida Best in Travel 2019 mette il Piemonte prima in classifica tra le regioni più belle del mondo, prima delle...

L'A.S.S.O. NELLA MANICA/ Su Italia 1 il film con Mae Whitman e Bella Thorne (oggi - 21 ottobre 2018) : L'A.S.S.O. NELLA MANICA, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 21 ottobre 2018. Nel cast: Mae Whitman, Robbie Amell e Bella Thorne, alla regia Ari Sandel. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 04:46:00 GMT)

Judo - Mondiali Junior 2018 : Italia DA SOGNO!! Alice Bellandi e Christian Parlati si laureano campioni iridati nei -70 e -81 kg! : La spedizione della Nazionale ITALIAna di Judo ai Mondiali Juniores 2018 di Nassau (Bahamas) continua a farci sognare con altre due medaglie d’oro ottenute da Alice Bellandi (-70 kg) e Christian Parlati (-81 kg), che si aggiungono al trionfo di Manuel Lombardo di ieri nei -66 kg maschili. I due azzurri hanno confermato gli ottimi risultati raccolti agli ultimi Europei di categoria a Sofia, in cui Alice era salita sul gradino più alto del ...

Allegri : "Italia bella e giovane" : ANSA, - TORINO, 19 OTT - "Da anni si dice che in Italia è un disastro: ma bisogna fare i complimenti alla Nazionale, sono contento di come ha giocato". Allegri elogia il lavoro del ct Roberto Mancini ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : le migliori Italiane della prima giornata. Emmolo ritorna - esplode Bettini. La rinascita di Izabella Chiappini : La prima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile va in archivio senza particolari sorprese, con Catania, Padova e Bogliasco che non hanno alcun problema contro le matricole Torre del Grifo, Verona e F&D H2O. Pareggio nella sfida più attesa tra Roma e Rapallo, mentre il colpo di giornata lo firma la Florentia, corsara a Milano. Andiamo a scoprire le migliori italiane del primo turno delle Serie A1 di Pallanuoto femminile. Valeria ...

Italia bella e finalmente vincente : che il successo in Polonia sia il punto di partenza per Gravina presidente Figc : Una luce in fondo al tunnel. L’Italia non giocava così bene da …: ecco, è pure difficile ricordare l’ultima volta. Sotto Ventura, il primo Ventura, qualche sprazzo timido di azzurro c’era pure stato, ma poi il disastro mondiale aveva cancellato tutto. La vittoria all’ultimo secondo in Polonia è fondamentale, e non solo perché ci permette di evitare la retrocessione nella Serie B della nuova Nations League: finalmente ci restituisce una ...

Vasco Rossi e Gaetano Curreri scrivono per un’artista Italiana - è Emma Marrone la “nuova amica bella e potente”? : In tanti hanno pensato che stessero lavorando sul nuovo singolo del rocker di Zocca, invece stavolta Vasco Rossi e Gaetano Curreri si sono ritrovati in studio per un'altra artista. A confermarlo è stato lo stesso Vasco sulla sua pagina Instagram, ormai il più attivo tra i suoi canali social tra foto, selfie e i tradizionali "clippini" trasmigrati da Facebook al nuovo social media. Con la foto che li ritrae insieme in studio, Vasco Rossi ha ...

Bella e vincente - Italia batte Polonia 1-0 : Un gol di Biraghi in pieno recupero regala il sorriso a Mancini. L'Italia vince 1-0 contro la Polonia ed evita la 'retrocessione' nella Nations League . Una partita che, a dispetto del risultato, è ...