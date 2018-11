Inzaghi vede soltanto la vecchia Lazio

Bologna - Inzaghi si gode la prestazione dei suoi : “Tenere testa al Sassuolo riempie d’orgoglio - inizio a vedere la mia squadra” : Reduce dall’ottimo pareggio esterno contro il Sassuolo , l’allenatore del Bologna Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Avevamo sperato nella vittoria, soprattutto per la prestazione dei ragazzi. Abbiamo preso una ripartenza ingenua, poi c’è stato l’intervento molto dubbio di Calabresi, che mi dice che probabilmente non lo tocca. Dispiace, ma tener testa al Sassuolo per noi è motivo di grande ...

Bologna - Inzaghi accusa i suoi calciatori : “Atteggiamento da rivedere - è mancata convinzione” : È un Inzaghi molto amareggiato quello che si presenta ai microfoni di Sky per commentare la sconfitta del suo Bologna in quel di Cagliari. Il tecnico dei felsinei ha accusato i suoi calciatori, responsabili di aver giocato con poca convinzione: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento. Venivamo da due partite vinte, dovevamo dare continuità. Al primo tiro abbiamo subito il gol, non mi è piaciuto. Inizialmente arrivavamo bene al ...