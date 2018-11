Inter | Suning a giugno dovrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti

Inter - il piano di Suning e Marotta : Martial primo obiettivo (RUMORS) : Manca solo l'ufficialità, ma ormai si può dire che Giuseppe Marotta sta per diventare un nuovo dirigente dell'Inter. Resta da stabilire il ruolo che ricoprirà l'ex amministratore delegato della Juventus, il quale ha annunciato il suo addio alla società bianconera dopo il big-match vinto contro il Napoli. Al momento si parla di accordo triennale tra il dirigente varesino e il club milanese, con un ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 ...

Inter - Suning sogna Luka Modric (RUMORS) : L'ottimo momento che sta vivendo l'Inter in questa parte della stagione sta influenzando anche l'ambiente, con l'entusiasmo alle stelle testimoniato dagli oltre sessantacinquemila spettatori previsti allo stadio Meazza sabato, alle ore 15, per affrontare il Genoa. I nerazzurri, dopo aver battuto la Lazio 3-0 allo stadio Olimpico lunedì sera, sono balzati al secondo posto in classifica, pari punti con il Napoli, a sei lunghezze dalla Juventus ...

Suning vuole un'Inter da Triplete : assalto a Modric e a Martial (RUMORS) : Venerdì è cominciata la rivoluzione societaria in casa Inter con la nomina di Steven Zhang come nuovo presidente. Il figlio del patron di Suning, Jindong Zhang, succede a Erick Thohir, con il tycoon indonesiano che potrebbe presto cedere al colosso di Nanchino anche le restanti quote di cui è in possesso. Presto poi potrebbe esserci anche l'innesto di un dirigente di livello assoluto come Giuseppe Marotta, che ha lasciato la Juventus di recente. ...

Inter - con Suning ricavi esplosi : ma il tetto europeo è lontano : Inter sul tetto del mondo? Economicamente parlando il gap da recuperare è una montagna che appare un Everest indomabile, considerati anche e soprattutto i limiti strutturali del sistema Italia. I nerazzurri si sono messi ...

Debiti Inter in crescita nel 2018 ma 230 milioni sono verso Suning : Nonostante l'aumento dell'indebitamento lordo, il saldo tra crediti e Debiti a breve termine è positivo grazie al mercato e alla Cina. L'articolo Debiti Inter in crescita nel 2018 ma 230 milioni sono verso Suning è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Icardi per il rinnovo fa un favore a Suning che lo ricompenserà : Mauro Icardi tramite la sua moglie ed agente Wanda Nara sta trattando con il direttore sportivo Piero Ausilio il rinnovo del suo contratto. Colloqui che proseguono seppur senza trovare ancora un punto di incontro decisivo per la fumata bianca. Inter, distanza tra Icardi e vertici nerazzurri sul rinnovo A dividere le due parti è soprattutto […] L'articolo Inter, Icardi per il rinnovo fa un favore a Suning che lo ricompenserà proviene da ...

Suning - già 478 milioni investiti per l'Inter. E presto 200 per Thohir : Cifre e progetti del colosso cinese nel mondo nerazzurro. E per Thohir una plusvalenza da 157 milioni

Inter - versati altri 120 milioni da Suning nella stagione 2017/2018 : Continuano gli investimenti per l'Inter da parte di Suning. L'azienda cinese di Zhang Jindong ha versato nelle casse del club nerazzurro altri 119 milioni di euro, nel corso della stagione 2017/18. ...

Inter - gli investimenti di Suning : quasi 500 milioni in due anni : MILANO - Continuano gli investimenti per l' Inter da parte di Suning . L'azienda cinese di Zhang Jindong ha versato nelle casse del club nerazzurro altri 119 milioni di euro, nel corso della stagione ...

Inter - in due anni Suning ha investito 474 milioni tra capitale e prestiti : Nel corso del 2017-2018 il colosso cinese ha erogato un altro finanziamento soci da 119 milioni, poi convertito in capitale per 105 milioni. L'articolo Inter, in due anni Suning ha investito 474 milioni tra capitale e prestiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Suning rileva il 100% del club : Zhang Jr. sarà il nuovo presidente : L' Inter sta per passare Interamente nelle mani di Suning , sono in dirittura d'arrivo infatti le trattative tra Zhang senior ed Erick Thohir , che detiene attualmente il 31% delle quote ...

Inter - Suning si prende il 100%. Cinesi acquistano le quote di Thohir : Inter tutta in mano ai Cinesi di Suning. Questo lo scenario che si starebbe delineando al termine della trattativa per il passaggio delle quote di proprietà di Erick Thohir a Zhang Jindong, il patron del gruppo cinese che così rileverebbe quasi il 100% del club. Inter, trattativa tra Thohir e Suning A seguito di una […] L'articolo Inter, Suning si prende il 100%. Cinesi acquistano le quote di Thohir proviene da Serie A News Calcio - ...

L’Inter sarà tutta di Suning : plusvalenza shock per il “furbo” Thohir : Inter, dopo che Thohir verrà “liquidato” a costi da record, Steven Zhang che verrà nominato presidente del club L’Inter si appresta a passare per l’interezza delle quote nelle mani di Suning. La società cinese infatti rileverà le ultime quote che risiedono al momento nelle mani di Thohir, strapagandole e facendo sì che l’indonesiano metta a segno una plusvalenza davvero clamorosa. Secondo quanto rivelato dal ...

Inter - Antonello : “Vogliamo rivivere emozioni. Suning ha passione e voglia” : Al “Festival dello Sport” che si è tenuto a Trento quest’oggi è andato in scena un evento celebrativo dell’Inter del Triplete. Sono stati molti infatti i giocatori nerazzurri di quella squadra leggendaria che sono stati presenti sul palco. Tra questi però anche dirigenti dell’Inter attuale come l’amministratore delegato Alessandro Antonello che ha tenuto alcune dichiarazioni […] L'articolo Inter, ...