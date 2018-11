Inter | l' agente di Brozovic | ' C' è una clausola da 60 milioni ma Milano è casa sua'

L’agente di Brozovic e le offerte delle big : “60 milioni all’Inter potrebbero non bastare” : Marcelo Brozovic è finito sul taccuino di diversi top club d’Europa a suon di grandi prestazioni messe a segno con l’Inter “Marcelo ora ha raggiunto la giusta maturità. Vede Milano come casa sua, è vicino a Zagabria, quindi non c’è alcuna ragione per enfatizzare voci legate ad una sua eventuale partenza. Se qualche club tra i migliori al mondo è interessato a pagare la clausola da 60 milioni, dovrà anche fare ...

Inter - l'agente di Salvio fuori dalla sede : possibile inizio di una trattativa (RUMORS) : Le indiscrezioni di mercato si susseguono in casa Inter. E' di queste ore infatti una notizia che di certo ha destato non poca curiosità tra i tifosi nerazzurri. Si tratta di una foto di Augustin Jimenez, pubblicata sul suo profilo Instagram, il quale lo ritrae fuori dalla sede nerazzurra. E su questo nulla di particolare, se non che Jimenez sia l'agente di Eduardo Salvio, esterno offensivo, classe 1990, attualmente di proprietà del Benfica. ...

Inter - l’agente di Lincoln apre allo scambio con Gabigol : “Bella opzione” : In Brasile sul futuro di Gabigol sta avanzando un’ipotesi, quella di uno scambio tra Inter e Flamengo una volta che sarà scaduto il prestito dell’attaccante al Santos. Un’operazione in cui finirebbe al club nerazzurro Lincoln, attaccante classe 2000. Inter, l’agente di Lincoln: “Gabigol attaccante eccellente per il Flamengo” Ebbene, l’agente del giocatore del Flamengo è […] L'articolo Inter, ...

Psg - l’agente di Bernat : “L’Interessamento del Napoli c’è stato quest’estate” : A poche ore dalla partita con il Psg, alcune indiscrezioni di mercato fuoriescono proprio dall’agente di un giocatore dei parigini. Juan Manuel Tarraga, agente di Bernat, ha infatti parlato a Radio Marte di un interessamento del Napoli nei mesi di calciomercato estivi. Bernat sembra essere stato molto vicino al Napoli e l’agente ha confermato le voci: […] L'articolo Psg, l’agente di Bernat: “L’interessamento ...

Inter - l’ex agente di Icardi : “Mauro fece bene ad andare via dal Barcellona” : Al centro della super sfida Champions tra Barcellona e Inter, non poteva non esserci Mauro Icardi. L’attaccante argentino, reduce da un passato blaugrana, vorrebbe lasciare il segno sulla partita come fatto nel derby contro il Milan. A rincarare la dose è stato l’ex agente di Mauro Icardi Abian Morano che ha spiegato, ai microfoni di […] L'articolo Inter, l’ex agente di Icardi: “Mauro fece bene ad andare via dal ...

Inter - Ricardo Rodriguez poteva essere tuo : 'Parlarono col mio agente ma...' : Ricardo Rodriguez , terzino sinistro del Milan , poteva essere un giocatore dell'Inter. Queste le sue parole riportate da la Gazzetta dello Sport: 'L'Inter ha parlato con il mio agente nella prima parte dell'anno, 2017, ultima stagione al Wolfsburg, ndr, ma il Milan, quando è arrivato, ha chiuso rapidamente'.

Inter - incontro tra Ausilio e l'agente di Barella : possibile colloquio sul futuro del centrocampista : Le parole di Barella Il centrocampista del Cagliari ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, esprimendo il proprio punto di vista sulle voci di mercato che lo riguardano: " L'Interesse ...

Bolt - niente Malta. L'agente : 'C'è grande Interesse su di lui - ma non vuole accettare' : Continua a far parlare di sé Usain Bolt nella sua nuova vita da calciatore. Dopo essere andato a segno per la prima volta con una doppietta in una gara amichevole precampionato disputata con la maglia ...

Fiorentina - l’agente di Biraghi : “Tratta il rinnovo ma Inter e Milan lo stimano” : Cristiano Biraghi ha deciso in pieno minuti di recupero Polonia-Italia, partita vinta grazie al suo gol e molto importante da molti punti di vista. Se da una parte infatti la Nazionale allenata da Roberto Mancini si è salvata nel proprio girone di Nations League condannando allo stesso tempo la Polonia alla Lega B, dall’altra ha […] L'articolo Fiorentina, l’agente di Biraghi: “Tratta il rinnovo ma Inter e Milan lo ...

Inter - il Barcellona ha visto l'agente di Skriniar : I blaugrana alla ricerca di un difensore centrale, anche lo slovacco nella lista. E presto ci sarà lo scontro in Champions...