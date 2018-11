Inter e Palermo occhi su un gioiello rumeno

Primavera - Inter a valanga sull'Empoli : 6-1. Napoli e Palermo al 3° posto : Doveva reagire, l'Inter: i campioni d'Italia non vincevano in campionato da tre partite e, nel frattempo, hanno quasi sicuramente salutato la Youth League. La squadra di Madonna lo ha fatto, ...

Palermo - Puscas : 'Per l'Inter dissi no all'Arsenal' : L'attaccante romeno del Palermo, George Puscas ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Ho fatto la scelta giusta, qui mi hanno voluto a tutti costi. Sono venuto per dimostrare il mio valore e andare in Serie A. Mancini è stato fondamentale ai tempi dell'Inter : mi ha fatto ...

Libia - Salamé : a Palermo emerga unità Internazionale su piano Onu : ... ma anche perché quello che funziona a Tripoli può essere un modello da replicare in altre città del Paese", ha detto il diplomatico.ECONOMIA, PROMUOVERE REDISTRIBUZIONE RICCHEZZA NAZIONALESul fronte ...

Maltempo Palermo : ritrovato il medico scomparso - “simbolo di tenacia e impegno di un’Intera categoria” : ritrovato questa mattina il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso a seguito della violenta ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia nella notte tra sabato e domenica scorsi. Dell’uomo si sono perse le tracce mentre si recava in ospedale a Corleone per prendere servizio. I medici di Palermo sono in lutto dopo la notizia del ritrovamento. I consiglieri dell’Ordine dei medici di Palermo si stringono attorno ...

Contrasti tra Interno ed Esteri sulla gestione della Conferenza sulla Libia a Palermo : "Noi ce l'abbiamo mesa tutta. Ma non tutti, fuori da qui, hanno mostrato la stessa determinazione e, soprattutto, non tutti hanno remato nella stessa direzione". Non si tratta di mettere le mani avanti per non cadere indietro – metafora ginnica per dire prepariamoci a gestire un flop – ma le considerazioni fatte ad HuffPost da una fonte molto addentro al dossier-Libia, e alla sofferta preparazione della Conferenza internazionale di ...

Maltempo Sicilia : acqua torbida - Interrotta l’erogazione a Palermo : A causa del grado di torbidità dell’acqua dell’invaso Rosamaria, i tecnici dell’Amap, l’azienda acquedotti del Comune di Palermo, stanno interrompendo l’approvvigionamento idrico da quell’invaso, dopo aver interrotto quello dal Poma e dallo Jato. Al fine di garantire i rifornimenti di emergenza previsti dalla legge per scuole, ospedali e caserme si rende necessario una ulteriore riduzione di pressione alla ...

Palermo : Polizia trova arsenale nel giardino di una villetta - arrestata Intera famiglia : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Palermo, nell’ambito di una vasta operazione di controllo del territorio nella zona di Ciaculli, è riuscita a risalire ad un vero e proprio arsenale di armi sotterrate nel terreno di pertinenza di una villa dove viveva un lavoratore Pip (piani di

Il 12 e 13 novembre a Palermo la conferenza Internazionale sulla Libia : L'incontro fra i leader dei Paesi del Mediterraneo annunciato dal ministro degli Esteri Moavero: presente forse un esponente del governo Tobruk

Palermo ospita la Conferenza Internazionale Erasmus+ sul patrimonio culturale Palermo Erasmus : Il patrimonio è anche fonte di crescita economica e occupazione ed è determinante per gli scambi dell'Europa con il resto del mondo. Nell'Unione europea 7,8 milioni di posti di lavoro sono collegati ...

Diretta / Palermo Perugia (risultato live 2-0) streaming video Dazn : Intervallo! : Diretta Palermo Perugia streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie B valida per la 4^ giornata (22 settembre 2018)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:48:00 GMT)

Palermo : sul pedaggio autostradale di Villafranca Tirrena - è Intervenuto l'assessore regionale - Marco Falcone : In un importante comunicato, si sottolinea che : 'si è discussa oggi la mozione Catalfamo che chiedeva al Governo un tavolo tecnico al fine di discutere con i vertici del Cas la soppressione del ...