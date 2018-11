Ingegneria 4 0 | Italia al top nel mondo

Roma : Università - a Ostia primo corso in Italia di Ingegneria del mare : Roma – Ostia diventa Polo Universitario grazie a un corso di laurea unico in Italia. Da oggi, infatti, prende il via, negli spazi dell’ex Enalc Hotel, il corso di ingegneria delle Tecnologie del mare dell’Universita’ Roma Tre, dopo appena dieci mesi da quando fu ideato. La struttura, a ridosso del lungomare e chiusa da oltre 40 anni, si prepara ad accogliere centinaia di studenti di cui circa 90 gia’ ...