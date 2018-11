lapresse

: Noi siamo ontologicamente diversi dai 5S e da Salvini che invece su alcuni temi hanno tra loro una totale identità… - matteorenzi : Noi siamo ontologicamente diversi dai 5S e da Salvini che invece su alcuni temi hanno tra loro una totale identità… - fortuneitalia : #Inceneritori e infrastrutture, ancora tensione #DiMaio – #Salvini - LaPresse_news : Infrastrutture, Salvini: 'Rispetto il contratto, ma realtà cambia' -

(Di sabato 17 novembre 2018) '? Non ho voglia di polemizzare con nessuno, ho firmato une io do anima e sangue per rispettare gli impegni ma agli amici di governo dico che poi la, c'è bisogno ...