Influenza | “Serve una vaccinazione universale”

meteoweb.eu

: A cosa serve l’Unione Europea? Come influenza (e semplifica) giorno per giorno le nostre vite? Tante cose che dovre… - MassiMessi78 : A cosa serve l’Unione Europea? Come influenza (e semplifica) giorno per giorno le nostre vite? Tante cose che dovre… - claudiosaporito : RT @cettigalante: La relazione con il #capo influenza fortemente l'#engagement! da survey @DaleCanergieIt la metà delle persone che lascia… - cettigalante : La relazione con il #capo influenza fortemente l'#engagement! da survey @DaleCanergieIt la metà delle persone che l… -

(Di sabato 17 novembre 2018)universale contro l’, anche se non si appartiene alle categorie a rischio, e uso degli antibiotici solo quando è effettivamente necessario. Anche perché, in termini di vaccinazioni anti-li, il Friuli Venezia Giulia conta meno del 20% di popolazione vaccinata, meno del 55% di vaccinati tra la popolazione a rischio (oltre 65 anni e immunodepressi), solo il 20% tra gli operatori sanitari. E’ il messaggio lanciato dagli esperti, oggi a Udine, in occasione del convegno ”Antibiotici e vaccini: la nostra difesa numero 1”, organizzato dalla Clinica Malattie infettive dell’Universita’ di Udine e da Sita (Societa’ italiana terapia antinfettiva), in collaborazione con Comune di Udine e Udine-Citta’ Sane. ‘ ‘Bisogna vaccinarsi – ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive ...