Inceneritori | Salvini | «Con Di Maio troveremo l' accordo»

Matteo Salvini provoca ancora Di Maio sugli Inceneritori : Dopo tre giorni di battibecchi sui rifiuti e sugli inceneritori, Matteo Salvini continua a provocare il suo collega di Governo, Luigi Di Maio. "Se hanno fatto finta di niente per trent'anni, io non sono al governo per fare finta di niente - afferma Salvini all'assemblea nazionale della Cna -. I rifiuti vanno smaltiti producendo anche utili, energia, ricchezza e non producendo i roghi tossici che avvelenano e ammazzano".Il ministro dell'Interno ...

'Gli Inceneritori non sono nel contratto di governo' - Di Maio a Salvini - : Roma, 17 nov., askanews, - Il vicepremier Luigi Di Maio torna sulle tensioni con il partner Matteo Salvini sul tema degli inceneritori. 'Non è un problema quando due forze politiche hanno idee diverse ...

La Ciarambino attacca la Lega : 'Salvini non vuole Inceneritori al Nord - perchè in Campania sì?' : 'Ovunque, da anni, la Lega sostiene le battaglie dei comitati contro gli impianti di incenerimento. Battaglie entrate a pieno titolo in atti istituzionali di esponenti leghisti di numerose aree del ...

De Luca : “Raggi? Beatificata dal M5s come Santa Rita da Cascia. Salvini su Inceneritori? Posizione inaccettabile” : “Nell’ultima settimana abbiamo assistito a momenti rivoluzionari, momenti di grande cultura, momenti religiosi impensabili, come il processo di beatificazione di Virginia Raggi. La sindaca di Roma come Santa Rita da Cascia, in barba alle polizze a sua insaputa e alle buche che continuano a riempirsi tristemente di acqua piovana e di lacrime amare dei romani”. Esordisce così, nel suo solito appuntamento settimanale su Lira Tv, ...