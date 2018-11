Inceneritori | nuovo scontro Lega-M5S Di Maio | non sono nel contratto

Inceneritori di rifiuti in Campania - nuovo scontro Salvini-Di Maio | : Si inasprisce la tensione sulla questione termovalorizzatori tra gli alleati di governo. Di Maio insiste: " Inceneritori non nel Contratto", ma il leader del Carroccio prova ad appianare le tensioni: "...

