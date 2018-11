Inceneritori di rifiuti in Campania | nuovo scontro Salvini-Di Maio

RIFIUTI - M5S CONTRO SALVINI SU Inceneritori/ Ultime notizie - emergenza a Napoli : cumuli incendiati - IlSussidiario.net : RIFIUTI Campania in Terra dei Fuochi, sCONTRO SALVINI Di Maio sui termovalorizzatori. Lite Governo Lega-M5s, emergenza a Napoli: cumuli incendiati

Rifiuti incendiati a Napoli. Inceneritori - Salvini : "Li faremo - senza ceppa" : Torre del Greco, Napoli,, 17 novembre 2018 - Cresce, pari alla polemica nel governo, l'emergenza Rifiuti in Campania. Cumuli di Rifiuti non raccolti incendiati da cittadini esasperati e roghi notturni ...

Emergenza rifiuti in Campania - altolà di Di Maio : «Gli Inceneritori non sono nel contratto» : 'Gli inceneritori non sono nel contratto. E poi se parliamo di inceneritori in Campania c'è già uno dei più grandi inceneritori in Europa', aggiunge Di Maio a margine di Vivite, il Festival del vino ...

Rifiuti incendiati in Campania. Inceneritori - Salvini : "Li faremo - senza ceppa" : Torre del Greco, Napoli,, 17 novembre 2018 - Cresce, pari alla polemica nel governo, l'emergenza Rifiuti in Campania. Cumuli di Rifiuti non raccolti indendiati da cittadini esasperati e roghi notturni ...

Emergenza rifiuti in Campania - altolà di Di Maio : «Gli Inceneritori non sono nel contratto» : «Gli inceneritori non sono nel contratto. E poi se parliamo di inceneritori in Campania c'è già uno dei più grandi inceneritori in Europa», aggiunge Di Maio a...

Rifiuti - Di Maio : Inceneritori non sono in contratto - non creare tensioni inutili : Il vicepremier M5s Luigi Di Maio torna sulla questione degli inceneritori, proposti dal vicepremier leghista Matteo Salvini e avversati dai 5 stelle. “Credo solo che quando si sa che due forze politiche abbiano idee diverse questo non è un problema, anche quando lo si dice. L’importante è sapere che cosa c’è nel contratto e non serve creare tensioni inutili quando una cosa non è prevista e ...

Rifiuti - Cafiero de Raho : "Inceneritori? In Ue ci sono strumenti di smaltimento diversi" : Agenzia Vista, Napoli, 16 novembre 2018 Rifiuti, Cafiero de Raho: 'Inceneritori? In Ue ci sono strumenti di smaltimento diversi' 'Inceneritori? In Ue ci sono strumenti di smaltimento diversi' Queste ...

Rifiuti - ministro Costa : contrario a Inceneritori - non servono : Napoli, 16 nov., askanews, - 'Credo che quella di Salvini sia stata una dichiarazione di pancia: non abbiamo alcun nuovo disastro in essere. Non torneremo indietro alle emergenze del passato'. Queste ...

Rifiuti - ministro Costa : contrario a Inceneritori - non servono : Napoli, 16 nov., askanews, - "Credo che quella di Salvini sia stata una dichiarazione di pancia: non abbiamo alcun nuovo disastro in essere. Non torneremo indietro alle emergenze del passato". Queste ...

Rifiuti - Di Maio : Salvini crea tensioni nel governo. Fico : stop agli Inceneritori : Non si placa lo scontro sui Rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica...

Rifiuti Campania - Lezzi : “Salvini vuole gli Inceneritori? No e non c’è alcun margine di trattativa” : “L’inceneritore è il passato, ormai non è più un investimento che guarda al futuro”. Così Barbara Lezzi, ministro per il Sud, intervenendo nel dibattito sugli inceneritori eventualmente da realizzare in Campania. “Sui Rifiuti è stato fatto tantissimo – ha aggiunto – e dobbiamo ripartire da una visione virtuosa dell’ambiente che possa finalmente apportare benessere e salute ai cittadini. L’inceneritore va ...

Rifiuti - Di Maio : Salvini crea tensioni nel governo. Fico : stop agli Inceneritori : Non si placa lo scontro sui Rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica...

Pedicini : Sui rifiuti anche Bruxelles chiede più impegno in riciclo e riuso - e non Inceneritori : Secondo l'eurodeputato di M5S gli inceneritori sono 'retaggio del passato e dannosi per la salute dei cittadini. L'alternativa esiste e si chiama economia circolare'

Rifiuti Campania - Moronese (M5s) : “Salvini vuole Inceneritori? Non ha competenze - per questo c’è Costa” : “Salvini ha auspicato un inceneritore per ogni provincia in Campania? Veramente lui è andato a Napoli per il comitato sull’ordine pubblico e la sicurezza, che peraltro compete al suo ministero. Salvini non ha particolare competenza in campo ambientale, che spetta invece al ministro dell’Ambiente Costa, né credo che conosca la reale situazione e la storia dei Rifiuti in Campania”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24Mattino, ...