Inceneritori | ancora scintille nel governo E Conte fa l' arbitro tra Salvini e Di Maio

Inceneritori - solo 40 impianti : ancora piccoli e tutti al Nord : ... Utilitalia, o Chicco Testa, Assoambiente,, i quali spiegano che gli Inceneritori non sono la soluzione unica ma sono uno strumento indispensabile per rendere possibile l'economia circolare. I Paesi ...

Inceneritori - solo 40 impianti : ancora piccoli e tutti al Nord : I termovalorizzatori italiani bruciano una quantità pro capite di rifiuti che è la metà rispetto agli impianti europei. Continua intanto il braccio di ferro tra i vicepremier Salvini e Di Maio: il primo dice sì agli impianti , meglio se uno per provincia, il secondo ribadisce il no, non è il modello di sviluppo voluto dai Cinque stelle...

Matteo Salvini provoca ancora Di Maio sugli Inceneritori : Dopo tre giorni di battibecchi sui rifiuti e sugli inceneritori, Matteo Salvini continua a provocare il suo collega di Governo, Luigi Di Maio. "Se hanno fatto finta di niente per trent'anni, io non sono al governo per fare finta di niente - afferma Salvini all'assemblea nazionale della Cna -. I rifiuti vanno smaltiti producendo anche utili, energia, ricchezza e non producendo i roghi tossici che avvelenano e ammazzano".Il ministro dell'Interno ...