Incendi California | 71 morti | oltre mille dispersi Oggi visita Trump

Incendi in California - 71 morti : ANSA, - CHICO , California, , 17 NOV - In California è salito a 71 morti il bilancio delle vittime degli Incendi mentre il numero dei dispersi ha ormai superato i mille. Per oggi è attesa una visita ...

California - il punto della situazione sugli Incendi : oltre 10.000 strutture distrutte - aumenta il pericolo frane e scarsa qualità dell’aria : Sale a 631 il numero dei dispersi del Camp Fire, l’incendio più mortale dell’ultimo secolo divampato una settimana fa nel nord della California. Kory Honea, sceriffo della contea di Butte, ha dichiarato che sulla lista potrebbero esserci persone che sono riuscite a sfuggire alle fiamme e a mettersi in salvo, senza sapere di essere annoverati tra i dispersi. Per questo motivo, la lista dei dispersi è pubblica, in modo che le persone possano ...

Incendi California - 63 morti e 600 dispersi : il fumo inquina l’aria - chiudono le scuole : Si aggrava di ora in ora il bilancio degli Incendi che stanno devastando la California e si diffonde anche un allarme inquinamento causato dal fumo. “Gli Incendi hanno trasformato la California in una zona di guerra”, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Butte. scuole chiuse a San Francisco, Sacramento e Oakland.Continua a leggere

Incendi in California : si aggrava il numero delle vittime e raddoppia quello dei dispersi - sono oltre 600 : Le autorità locali hanno rivisto ancora al rialzo il bilancio delle vittime degli Incendi in California: si contano 63 morti e 631 dispersi (nel bilancio diffuso ieri si parlava di 130 persone che ancora mancavano all’appello). Lo sceriffo della contea di Butte, Kory Honea, ha spiegato che il numero delle persone scomparse è raddoppiato nel corso della giornata di ieri, in cui i servizi d’emergenza hanno controllato le chiamate ...

California - 63 i morti negli Incendi : ANSA, - NEW YORK, 16 NOV - Sale il bilancio delle vittime degli incendi in California. I morti sono 63, mentre il numero dei dispersi schizza a 600. Lo affermano le autorità americane. Intanto si ...

I morti per gli Incendi in California sono almeno 59 : almeno 59 persone sono morte a causa dei grandi incendi in California, mentre 300 sono ancora disperse, secondo le ultime stime ufficiali. In tutto lo stato almeno 270 mila persone sono state costrette a lasciare le loro case; anche a

I morti per gli Incendi in California sono 59 : Almeno 59 persone sono morte a causa dei grandi incendi in California, mentre 300 mila sono ancora disperse, secondo le ultime stime ufficiali. In tutto lo stato almeno 270 mila persone sono state costrette a lasciare le loro case; anche

Incendi in California : sale a 59 il numero delle vittime - 300 dispersi | : Si aggrava il bilancio dei roghi divampati nello Stato. Un quarto fronte di fuoco avanza a sud, aggiungendosi ai 3 che hanno già devastato aree a nord della capitale Sacramento e vicino Los Angeles e ...

California - il Camp Fire è l’Incendio più mortale dell’ultimo secolo : Gli esperti sostengono che il Camp Fire, l’incendio nel nord della California che ha ucciso almeno 56 persone, è il più mortale dell’ultimo secolo. Le autorità Californiane dichiarano che l’incendio che sta bruciando in un’area rurale ha ucciso più persone di qualsiasi altro incendio nella storia documentata dello stato. Secondo Stephen Pyne, professore dell’Arizona State University e Crystal Kolden, professoressa dell’University of Idaho, ...

Salgono vittime Incendi California - 56 : ANSA, - NEW YORK, 14 NOV - Sale a 56 il bilancio delle vittime degli incendi in California. Altre 130 persone restano disperse. Lo riferiscono le autorità americane.

Incendi California - sale ancora il bilancio delle vittime : 56 morti e oltre 100 dispersi : Gli Incendi che attanagliano la California continuano a mietere vittime e a distruggere case. Mentre continuano le ricerche l’ultimo bilancio diffuso dalle autorità americane parla di cinquantasei morti e almeno centotrenta persone ancora disperse. Nei roghi sarebbero state distrutte più di ottomila case.Continua a leggere