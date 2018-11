In Siria ancora vittime civili per i raid della coalizione americana

GUERRA IN Siria/ Qualcuno (a Washington) vuole ancora impedire la fine di al Qaeda : SIRIA e Russia hanno dato il via alla campagna preparatoria per la liberazione di Idlib. Ma Qualcuno preferisce ancora al Qaeda e cerca il "casus belli". PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 06:02:00 GMT)SIRIA/ La ricostruzione ricomincia in un monastero di monache trappiste, di P. RicciCAOS SIRIA/ 100mila jihadisti in fuga da Assad pronti a invadere l'Ucraina, di P. Ricci