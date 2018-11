In Campania vanno evitate nuove emergenze rifiuti Su un termovalorizzatore si può

agi

(Di sabato 17 novembre 2018) "L'unica cosa che bisogna fare inè evitare una nuova emergenza legata ai. E dunque chi ha l'autorità di governo deve proporre soluzioni il più possibile condivise, senza limitarsi a sollevare questioni": lo ha affermato il presidente dell'autorità Anticorruzione, Raffaele Cantone, in un'intervista al Corriere della Sera in cui ha invitato a ragionare su un nuovo termovalorizzatore nella regione. "Non vorrei che mentre le istituzioni litigano ci sia chi ha già trovato il modo di sfruttare illecitamente la situazione", ha spiegato, "questo il rischio che davvero non possiamo più correre". Per Cantone non ci sono rischi di infiltrazioni camorristiche nell'ipotesi di un nuovo termovalorizzatore: "Non lo ritengo un argomento convincente. Non mi risulta che ad Acerra ci sia ...