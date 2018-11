Il viaggio nella Brexit dei The Good The Bad and The Queen

Finlandia - viaggio nella scuola del futuro per i ragazzi del liceo Ancina di Fossano : "Per i corridoi del liceo Ancina a Fossano, in provincia di Cuneo, si mormora che qualcuno sia andato in Finlandia, ma cosa è successo davvero? I ragazzi della 4°A del liceo scientifico, accompagnati ...

‘Basta harraga’ - viaggio nella Tunisia contraria all’immigrazione : “Basta harraga”: basta ragazzi che “bruciano la frontiera dal Magreb via mare verso Lampedusa e l’Europa, su gommoni e barchette che non reggono. Non so chi l’abbia lanciato per primo, questo slogan mezzo italiano, ma il senso non è contro i migranti “clandestini”. Campeggia nel museo del mare, quello degli oggetti e dei ricordi collezionati da anni a Zarzis da Mohsen Lihidheb. Suona come ...

viaggio nella depressione : presentato libro a Milano : presentato a Milano un libro sulla depressione e sulle novità riguardo alle cure di quella che si prospetta la malattia cronica più diffusa nel mondo

viaggio nella depressione a Milano : Un libro dedicato alla depressione, a come riconoscerla e curarla, sarà presentato nei prossimi giorni a Milano a cura dell'osservatorio salute donna

viaggio negli affreschi di Banksy nella mostra 'This is not a photo opportunity' : Palazzo Medici Riccardi presenta la mostra ' Banksy This is not a photo opportunity ' , a cura di Gianluca Marziani e Stefano S. Antonelli, promossa e prodotta da MetaMorfosi Associazione Culturale, ...

Cos'è davvero il Tap : viaggio nella Puglia divisa sul metanodotto Italia-Azerbajan : Che cos’è l’opera e quali sono i lavori contestati. I comitati del no alla ricerca di un’identità. Minacce e violenze...

viaggio nella mente attraverso le arti al Museo “L. Pigorini” il 26 ottobre : Serata speciale Conferenza/Presentazione libro/Performance di danza/Aperitivo in musica Si inizia con la conferenza tenuta dal Prof. Mario De Caro (Università Roma Tre), La filosofia al cinema. Secondo Amleto, ci sono più cose in cielo e in terra che in tutti i sogni dei filosofi. Magari è così; ma ciò che Amleto non poteva sapere è che oggi i sogni della filosofia sono resi reali dal cinema. Si pensi a classici come Il Settimo sigillo, ...

Rai Vaticano : il 29 ottobre su Raiuno "viaggio nella Chiesa di Francesco" dedicato al Sinodo e a Paolo VI e Romero santi : E "la scienza laica apprezza" come dice a Rai Vaticano Angelo Riccaboni, presidente del network sviluppo sostenibile del Mediterraneo per conto dell'Onu. Infine, Pompei, patrimonio immenso dell'...

Castagne e zucche : con #AmiatAutunno prosegue il viaggio nel gusto e nella tradizione : Castagne e zucche: con #AmiatAutunno prosegue il viaggio nel gusto e nella tradizione che per un intero weekend porta alla scoperta delle delizie del Monte Amiata: una rassegna di appuntamenti che riunisce ben otto comuni: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglion d’Orcia, Piancastagnaio, Roccalbegna e Santa Fiora e che di borgo in borgo porta alla scoperta di prodotti tipici e tradizioni ...

BARICCO A IF CON "THE GAME" - viaggio nella RIVOLUZIONE DIGITALE : Un'altra tendenza dei pionieri è quella di saltare tutti i passaggi intermedi per avere una presa diretta sul mondo: la email è immediata, così pure Ebay o Amazon, ma tagliando gli intermediari si ...

Fanfare e silenzi. viaggio nella pittura di Primo Conti : Fino al 13 gennaio Fanfare e silenzi. Viaggio nella pittura di Primo Conti nel Museo Primo Conti. Previsti ingressi straordinari. Gli anni

Il flauto magico - viaggio nella fantasia : ANSA, - ROMA, 08 OTT - Sarà un viaggio nella fantasia, in una commistione continua tra teatro e cinema, immagini animate e musica, tecnologia e talento artistico, la celeberrima fiaba di "Die ...

Il flauto magico - viaggio nella fantasia : Dopo il successo in tutto il mondo, questa rilettura, in prima nazionale, promette di conquistare il pubblico: i due atti dell'opera infatti diventano strumento onirico per attraversare epoche e ...

Argentina - viaggio premio per i 12 ragazzini rimasti bloccati nella grotta in Thailandia : I piccoli calciatori, circa tre mesi fa, sono stati salvati con un'operazione che aveva tenuto il mondo con il fiato sospeso e alla quale avevano partecipato 90 sommozzatori thailandesi e altri 50 ...