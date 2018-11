Il ricordo del giuramento dell' ex allievo della Nunziatella | ' I tamburi scandivano il

Roma - giornata vittime della strada - La domenica ecologica ostacola il ricordo : Si terrà domenica (18 novembre) la seconda giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. In tutta Italia si stanno organizzando eventi per ricordarle e, allo stesso tempo, sensibilizzare la popolazione sul tema. Per organizzare la manifestazione di Roma, in piazza del Popolo (dalle ore 10 alle 13) ci sono volute settimane, ma la partecipazione di molti rischia di sfumare: nella stessa giornata lamministrazione comunale ha indetto una ...

Italia - le prime volte di Sensi : 'Volevo fare il portiere. Nazionale? Il primo ricordo è il Mondiale del 2006' : La prima volta... non si scorda mai! Sarà così anche per Stefano Sensi? Il centrocampista del Sassuolo sta vivendo, a 23 anni, la sua prima esperienza in Nazionale, convocato da Roberto Mancini per le ...

Castellammare - Circolo della Legalità - terminata la prima settimana tematica in ricordo di Michele Cavaliere : Si è conclusa la prima settimana tematica nel Circolo della Legalità di Castellammare di Stabia in ricordo di Michele Cavaliere. In compagnia del figlio Raffaele e delle associazioni, si sono tenuti ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : confermate le gare a Lake Louise. Oggi il ricordo di David Poisson : La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino sbarcherà regolarmente a Lake Louise (Canada) nel weekend del 24-25 novembre quando si disputeranno discesa e superG maschile (nel fine settimana successivo sono invece previste due discese e un supergigante femminile). La FIS ha ufficializzato l’appuntamento dopo che l’ultimo controllo effettuato sulla pista canadese ha dato riscontri positivi, le temperature si sono abbassate e i cannoni ...

Un nome - una leggenda : in ricordo di Stan Lee - il papà della Marvel : Il primo contatto con il mondo dei fumetti avvenne nel 1939, quando fu assunto come assistente presso la Timely Comics . Due anni dopo firmò il suo primo testo, per un'avventura d i Captain America , ...

Sisto Malaspina era comproprietario del Pellegrini’s Bar : il ricordo di Russel Crowe : Ucciso a 74 anni a Melbourne in un attacco rivendicato dall’Isis. E’ morto così Sisto Malaspina, 74 anni, comproprietario insieme

"Trovato il corpo di Simona" Il ricordo dell'amica Vanessa : Roma, 7 nov., AdnKronos, - Svanisce anche l'ultima speranza. Che Simona Carpignano, soprannominata 'Sorriso', fosse fuori, che se ne fosse andata da un'altra parte, da un amico magari: era a casa, ...

Simona - il ricordo dell'amica di sempre : Figlia, sorella, zia, donna, amica. Tosta, testarda, illuminata. Una ragazza con una gioia di vivere insormontabile. Vanessa, amica di Simona Carpignano ha deciso solo oggi di parlare della 30enne, ...

Premier - il Leicester vince nel ricordo del presidente. Arsenal-Liverpool finisce 1-1 : Leicester, commozione prima del match a Cardiff per l'omaggio al presidente scomparso Nel frattempo, le personalità più note della scena politica, musicale e sportiva della Thailandia hanno ...

Operaio di 18 anni morto a Milano - il commovente ricordo della sua prof : 'Il tuo lavoro ti ha portato via' : "Andrea che era entrato in classe bambino e che ne era uscito uomo con le spalle disegnate e il sorriso luminoso, Andrea che aiutava tutti". Inizia così il commovente ricordo di Donatella D'Alelio, ...

