Il primo giorno della rivoluzione

Monica Lewinsky rivela di aver mostrato il suo perizoma a Bill Clinton per attrarlo il giorno del loro primo incontro : Monica Lewinsky torna a parlare del suo primo incontro con Bill Clinton nella serie di documentari di A&E, network televisivo statunitense, The Clinton Affair. Il 14 novembre del 1995 Lewinsky era stata chiamata per dare una mano come centralinista. C'era stata una festa a sorpresa per uno dei membri dello staff di Clinton e Monica Lewinsky racconta di aver lasciato appositamente scoperto il suo perizoma per attrarre il Presidente. la ...

Giulia Bongiorno : 'Lo stop alla prescrizione dopo il primo grado è una bomba atomica sulla giustizia italiana' : E' come mettere 'una bomba atomica sotto il sistema giudiziario italiano'. Giulia Bongiorno bolla così, senza mezzi termini, lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Ospite di Maria ...

Rugby - primo giorno di lavoro per la Nazionale Italiana a Chicago : sabato il match con l’Irlanda : Il match si giocherà al Soldier Field, stadio di casa dei Chicago Bears di Football Americano primo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale Italiana Rugby a Chicago. Gli Azzurri, arrivati nel pomeriggio di ieri alle 16 all’”O’Hare International Airport”, iniziano ufficialmente la preparazione del primo test match – nella città americana – che li vedrà protagonisti contro l’Irlanda nell’iconico “Soldier Field”, stadio di casa dei ...

La "scienza addosso" che va in mezzo alla gente : dentro i laboratori del primo giorno di Fermhamente : Se la scienza, quindi, può proporsi il nobile obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale ampliandone la fruizione anche per i disabili, un'altra finalità che può proporsi è quella di fondare su ...

SAN LUCA - ONOMASTICO/ Santo del giorno - lui fu il primo iconografo cristiano. Il suo simbolo è il toro alato : Il Santo del giorno di oggi, 18 ottobre, è San LUCA: si commemora soprattutto la figura di uno dei quattro Evangelisti. Nato ad Antiochia nel 9 d.C. morì proprio il 13 ottobre del 93.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 12:11:00 GMT)

Riace - primo giorno in 'esilio' del sindaco Lucano 'Non è un luogo fisso dove stare - ho dormito in macchina' : 'È una questione politica. Bisogna portare in giro il messaggio politico di Riace'. Dovrà ricredersi chi pensava che l'esilio da Riace avrebbe fatto sprofondare Mimmo Lucano nello sconforto o gli ...

Riace - primo giorno in "esilio" del sindaco Lucano. "Ce la faremo - solidarietà da tutt'Italia" : Allontanato dal suo paese simbolo di integrazione e accoglienza, racconta di messaggi di sostegno ricevuti da privati cittadini e presidenti di Regione. "C'è chi vuole civilità della barbarie, noi quella dei rapporti umani".

Call of Duty : Black Ops 4 - miglior primo giorno di lancio nella storia di Activision : ... Black Ops 4 ha anche stabilito un nuovo record per il primo giorno sul mercato per PlayStation Store, a livello globale, diventando il gioco completo digitale più venduto in tutto il mondo il primo ...

primo giorno dopo fermo pesca - record all'asta di Fiumicino : Roma, 11 ott., askanews, - Milletrecento cassette per 4833 chilogrammi di pesce. Questo il record battuto ieri, in una sola giornata, all'asta del Pesce di Fiumicino nel Primo giorno di attività dopo ...

primo caso di dipendenza da Netflix - ricoverato : oltre 7 ore al giorno davanti alla tv : ... o quando vedeva i suoi amici riuscire nelle cose che facevano - ha evidenziato Sharma - guardava continuamente gli spettacoli offerti. Era un metodo di evasione. Poteva dimenticare i suoi problemi e ...

Mamma ammalata di cancro muore in un incidente : era il primo giorno di lavoro dopo la fine della radioterapia : Ha combattuto con coraggio il cancro fino all'ultimo giorno. Aveva due bimbi di sei e otto anni e di lavoro faceva l'insegnate. A giugno aveva scoperto di avere un linfoma non Hodgkin,...

Sconfigge il cancro - Caroline muore sulla strada al primo giorno di lavoro dopo la malattia : La 45enne era attesa al lavoro dopo una pausa forzata per combattere il linfoma non Hodgkin che gli era stato diagnosticato. All'appuntamento però non è mai arrivata: vittima di un tragico incidente al volante della sua auto.Continua a leggere

Romania al voto contro le nozze gay : primo giorno affluenza al 5 - 72% - : Secondo e ultimo giorno di consultazione. La proposta prevede di modificare la Costituzione indicando che il matrimonio deve essere tra uomo e donna ed è sostenuta da quasi tutte le forze politiche. ...

Romania : solo 6% a primo giorno voto contro nozze gay : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve