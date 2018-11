Il Piano della Cina indica la direzione da seguire per lo sviluppo dell' Asia

Quanto può costare il Piano della rete unica Tim-Open Fiber : fibra ottica Il progetto di una società unica delle rete in Italia scriverà il futuro di Tim. Dal governo, portavoce il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ai due azionisti che tirano le fila della compagnia di telecomunicazioni, la francese Vivendi (23,9% delle quote) e il fondo speculativo statunitense Elliott (8,8%), tutti guardano allo scorporo. L’ipotesi che ormai ha preso quota è di fondere la rete di Tim con quella di Open ...

Milano. Approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS : Il Consiglio comunale ha Approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) con 27 voti a favore su 38 votanti. Il

Libia - stretta di mano tra Haftar e Sarraj : patto sul Piano Onu - ira della Turchia : Obiettivo raggiunto. Se l'intento dichiarato dall'Italia per la Conferenza di Palermo sulla Libia era quello di compiere un primo passo per «riavviare il dialogo» tra le diverse...

Nuovi ingressi da Fi e rebus Toti Il Piano dei sovranisti della Meloni : Prosegue a tappe forzate la costruzione del nuovo movimento di destra sovranista e conservatore che avrà come fondamenta Fratelli d'Italia e che è destinato a debuttare alle prossime elezioni europee del maggio 2019. Dopo l'ingresso di Raffaelle Fitto... Segui su affaritaliani.it

Rebus Toti - presto nuovi ingressi Il Piano dei sovranisti della Meloni : Prosegue a tappe forzate la costruzione del nuovo movimento di destra sovranista e conservatore che avrà come fondamenta Fratelli d'Italia e che è destinato a debuttare alle prossime elezioni europee del maggio 2019. Dopo l'ingresso di Raffaelle Fitto... Segui su affaritaliani.it

Pensioni con buco. I tecnici della Camera raddopPiano il costo di "quota 100" : Se la quota 100 equivalesse alla somma di un'età di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, la misura potrebbe potenzialmente riguardare nel 2019 fino a 437.000 contribuenti attivi. Lo stima l'Ufficio parlamentare di Bilancio nell'analisi della manovra, che quasi raddoppia l'entità del costo della misura voluta fortemente dalla Lega, fissandola a 13 miliardi di euro. Nella legge di bilancio sono ...

L’operato della Raggi nuoce ai grillini : scatta il Piano B : Matteo Salvini era già con le mani sulla spina pronta a staccarla. In un colpo solo sarebbe caduta Roma e

L'impietoso primo Piano della Ferragni a X Factor : Dagospia parla già di guerra di X-Factor ai Ferragnez. Già perché pare che nell'ultima puntata, la produzione del programma di Sky non pare sia andata per il sottile con la coppia. Ma andiamo con ordine. La Ferragni, nelle ultime puntate, sta presenziando in prima fila per sostenere il suo Fedez. Un gesto d'amore, insomma. Ma nell'ultima puntata, però, qualcosa è andato storto: "Chiara Ferragni, in prima fila tra il pubblico, prima viene ...

Hotel RigoPiano : una delle vittime chiese l’evacuazione 7 ore prima della tragedia : Gabriele D'Angelo, cameriere dell'Hotel Rigopiano travolto da una valanga il 18 gennaio del 2017 e morto insieme ad altre 28 persone, inviò una richiesta di evacuazione della struttura al "Posto di coordinamento dei soccorsi" di Penne. La richiesta venne avanzata ben 7 ore prima della valanga che avrebbe poi travolto l'Hotel.Continua a leggere

RigoPiano - “dipendente dell’hotel chiese aiuto al Posto di coordinamento avanzato diverse ore prima della valanga” : Il Posto di coordinamento avanzato di Penne, istituito dalla prefettura di Pescara per fronteggiare l’emergenza maltempo, ricevette una richiesta di evacuazione dell’hotel Rigopiano da parte di Gabriele D’Angelo, cameriere del resort sepolto da una valanga che provocò 29 morti nel gennaio 2017. Lo si evince dal brogliaccio delle segnalazioni ricevute il 18 gennaio, svelato dal TgR Abruzzo della Rai che, incrociando ...

L'altoPiano di Asiago - catastrofico simbolo della più grande ondata di maltempo da decenni : L'infinita distesa degli alberi abbattuti da un vento che ha raggiunto i 200 km orari: una delle immagini simbolo della sciagura che ha messo in ginocchio il bellunese. 'Ricominciamo da qui, come ...

Ucraina - Naftogaz passa al Piano B a causa della costruzione del Nord Stream 2 - : La Naftogaz Ukrainy ha iniziato ad attuare il piano B in relazione alla costruzione del gasdotto russo Nord Stream 2. Lo ha dichiarato oggi Yuri Vitrenko, amministratore delegato della compagnia ...

AltiPiano della cinque miglia - motoseghe abbattono 70 pini neri - cancellato viale alberato : L'Aquila - La notizia ormai circola sul web e a desta scalpore e tristezza in tutti quelli che ricordano il bel viale pini neri del famoso paesaggio montano a oltre 1200 metri di altitudine. Un verdeggiante viale alberato che accompagnava gli automobilisti nella traversata di quella che è stata battezzata "La Siberia italiana". Sono 70 i pini buttati giù dall'ANAS, senza alcuna analisi approfondita, senza un ...

Una delegazione della Carbosulcis in missione in Canada - dove c'è un grande interesse per il progetto ARIA - Piano di riconversione della ... : L'ambasciatore Claudio Taffuri ha mostrato particolare interesse per le iniziative che riguardano l'Isola, in special modo il Sulcis, dove l'unione fra tradizione, scienza e tecnologia rappresentata ...