Il malore e la disperata corsa al Pronto soccorso Muore donna di 31 anni

Riceve bolletta da 18mila euro - anziana colta da malore : 'Sono disperata' : 'Devo dire la verità mi sono sentita male. Le bollette io le ho sempre tutte pagate e quando non ci riesco chiamo il prete della mia parrocchia e me le paga lui. A me sono morti quattro figli e ne ho ...

Padova - neonato di 5 mesi muore improvvisamente/ Il malore in casa poi la disperata corsa in ospedale : Padova, neonato di 5 mesi muore improvvisamente. Il malore in casa poi la disperata corsa in ospedale ma il piccolo è morto durante il tragitto in ambulanza(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 08:15:00 GMT)