Il grazie non scontato di Benji e Fede a Milano per il Siamo solo noise Indoor Tour

Cittadini attivi contro inondazioni - incendi ed eventi naturali estremi grazie a un'applicazione : Calamità naturali come incendi e inondazioni causano migliaia di morti ed ingenti danni economici in tutto il mondo. Solo nel 2017 tali eventi, hanno causato la morte di oltre 9 mila persone in tutto ...

Io - guarita dal tumore grazie a Umberto Veronesi : "Il paziente era al centro - non solo un numero" : L'8 novembre 2016 la morte del grande oncologo. Ecco la testimonianza della musicista Mohan Testi che si rivolse al medico nel 2006

Capotondi - una donna al potere : 'Sono nel calcio grazie a mio nonno' : Entrerò in questo mondo in punta di piedi perché questa Lega per me rappresenta il mondo del calcio, quello giocato, quello dei Comuni, del campanilismo vero'. Poi rivela: 'A me la passione l'ha ...

Napoli ed Inter super e non chiamatele imprese : le squadre italiane si confermano in grande spolvero ed al livello delle big europee - adesso la qualificazione è vicina grazie ad organizzazione - qualità e talento : E’ andata in scena una giornata clamorosa valida per la 4^ giornata di Champions League, due le squadre italiane in campo e che si sono avvicinate tantissimo alla qualificazione: Inter e Napoli. Partiamo dalla squadra di Carlo Ancelotti, gli azzurri hanno disputato una partita a tratti commovente contro una squadra che poteva sembrare superiore dal punto di vista tecnico ma che non l’ha dimostrato. Qualche giocata spettacolo ma ...

Napoli ed Inter - non chiamatele imprese : le squadre italiane si confermano in grande spolvero ed al livello delle big europee - adesso la qualificazione è vicina grazie ad organizzazione - qualità e talento : E’ andata in scena una giornata clamorosa valida per la 4^ giornata di Champions League, due le squadre italiane in campo e che si sono avvicinate tantissima alla qualificazione: Inter e Napoli. Partiamo dalla squadra di Carlo Ancelotti, gli azzurri hanno disputato una partita a tratti commovente contro una squadra che poteva sembrava superiore dal punto di vista tecnico ma che non l’ha dimostrato. Qualche giocata spettacolo ma ...

Casarin : «Il Var non entra in area di rigore - gli arbitri la sentono propria grazie alla discrezionalità» : Il commento sul Corsera Ping pong di opinioni (convergenti) sul Var, tra Corriere della Sera e Repubblica. Abbiamo riportato il pezzo di Matteo Pinci sul quotidiano romano (qui), ora c’è anche la versione di Paolo Casarin, che approfitta degli episodi controversi del week-end per fotografare la (sua) realtà della tecnologia. Un’istantanea condivisibile, leggiamo: «C’è un progetto tecnologico per il futuro del calcio. Che ...

Sanità - le aziende farmaceutiche guariscono grazie a medici e Asl. Così non va : Il potere delle aziende farmaceutiche è noto da tempo, ma il bicchiere è colmo ormai. Io ho sperato per più di cento giorni che il nuovo ministro della Salute dicesse una parola, proponesse un decreto legge. Eppure basterebbe leggere qualche mio post per sapere. Basterebbe applicare quello che le ho detto nelle occasioni in cui ci siamo incontrati. Spero che questa volta qualcuno le possa leggere. Ad esempio il Garante della privacy Antonello ...

Presagi di gloria per la Juventus - grazie a Cristiano Ronaldo e non solo : I primi due mesi di Serie A hanno evidenziato il perpetuarsi del predominio della Juventus, che pare proprio non volerne sapere di deporre le armi, quelle armi che da oltre sette anni le permettono di signoreggiare indisturbata nell'arena della massima categoria, senza che alcun team ne possa minimamente mettere in pericolo le insegne regali (nel campionato in corso vanta 6 lunghezze su Napoli ed Inter). Una Juve la cui egemonia “rischia” presto ...

Chiesa : 'grazie a Mancini per la fiducia - ma non mi sento ancora un pilastro' : Ma il diretto interessato non vuole accelerare i tempi: 'Essere considerato un pilastro per me è un grande onore, ma io non la vedo così - ha affermato ai microfoni di Sky Sport - sono giovane, devo ...

Fabrizio Frizzi - Carlotta Mantovan : «Non riesco ancora a parlarne - ma sto tornando a vivere grazie ad Antonella Clerici» : Carlotta Mantovan , moglie di Fabrizio Frizzi , sta cercando di proteggere la sua bambina e, contemporaneamente, andare avanti. Il debutto televisivo all'interno di Tutta Salute , al fianco di Michele ...

Selma Blair ha la sclerosi multipla/ L’attrice : “grazie a Dio ho un lavoro!” - la Sla non la ferma (Foto) : Di recente Selma Blair, una delle storiche attrici di “Cruel Intentions”, ha confidato di avere la sclerosi multipla, ecco le sue dichiarazioni da Instagram.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:56:00 GMT)

Roberta Bonanno : i tempi bui dopo Amici e la ripresa grazie a mamma e nonna : Roberta Bonanno, la concorrente di Tale e quale show racconta il suo periodo dopo Amici: tempi bui dopo la mancata vittoria Roberta Bonanno, come molti già sapranno, prima di ritornare in grande stile a Tale e quale show, ha avuto modo di partecipare diversi anni fa ad Amici. Una volta conclusa la sua esperienza al […] L'articolo Roberta Bonanno: i tempi bui dopo Amici e la ripresa grazie a mamma e nonna proviene da Gossip e Tv.

Alberto Angela - in 3 milioni per la puntata di Ulisse sul rastrellamento del ghetto di Roma. Celentano : grazie - aiuti a non dimenticare : 'La memoria è il più potente vaccino contro gli abissi della Storia'. Così Alberto Angela in un post su Facebook aveva presentato la puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta di sabato sera ...

Adriano Celentano entusiasta di Alberto Angela : "grazie - ci aiuti a non dimenticare. Sei grande!" : All'indomani della messa in onda della puntata di Ulisse dedicata al rastrellamento degli ebrei e alla Shoah, Alberto Angela riceve un ringraziamento speciale da Adriano Celentano."Grazie Alberto, per il tuo contributo a non dimenticare. Con la tua trasmissione di ieri sera - scrive Celentano - non solo ci aiuti a non dimenticare gli orrori del nazismo, ma a ricordarci che il seme di quelle atrocità è dentro ognuno di noi, pronto a ...