Il figlio nasce senza dita di una mano | 25enne choc | «Ora mi farò sterilizzare»

Il figlio nasce senza dita di una mano - 25enne choc : «Ora voglio farmi sterilizzare» : Dominique O'Brien, dopo aver partorito il figlio Elliott a febbraio, ha detto che 'tutto il mondo è crollato addosso' quando le è stato detto dalle infermiere che al suo bambino mancavano alcune dita.

Fa nascere il figlio in casa ma il bambino muore - mamma minacciata sul web : «Assassina» : Voleva mettere al mondo il figlio naturalmente , ma il piccolo è morto . Una donna, conoscita come Lisa, aveva scelto la Free Birth , ovvero di mettere al mondo suo figlio, senza l'aiuto di nessuno, se non della sua famiglia, in casa o comunque in un luogo che lei avrebbe ritenuto familiare e confortevole. Durante il travaglio però qualcosa è andato ...

Fedez racconta come nasce "Prima di ogni cosa" - la canzone dedicata al figlio Leo : Il cantante e giudice di Xfactor Fedez ha raccontato la genesi di «Prima di ogni cosa», il singolo appena uscito dedicato a Leo, il figlio avuto con Chiara Ferragni, in un'...

Cina - il papà voleva figlio maschio ma nasce una femmina : la vende per 5mila euro : Una vicenda tanto grave [VIDEO]quanto inconsueta si è verificata nelle scorse settimane in Cina, precisamente nella provincia di Zhejiang, dove un uomo, diventato padre per la seconda volta, ha preso la decisione di vendere la propria figlia ad una coppia dopo essere venuto a conoscenza che si trattava di una bambina e non di un maschietto. Il desiderio dell'uomo, infatti, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, era quello di avere ...

Meghan Markle è incinta. Lei e il principe Harry aspettano il primo figlio che nascerà in primavera : Bella notizia per Meghan Markle. La duchessa di Sussex è incinta del suo primo figlio. Il bambino del principe Henry, meglio noto come Harry, nascerà in primavera, a pochi...

