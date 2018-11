Il collezionista d' ossa potrebbe diventare una serie tv per NBC

blogo

(Di sabato 17 novembre 2018) In cerca di un nuovo poliziesco per la prossima stagione, NBC ha pensato di proporre l'ennesimo adattamento di una saga letteraria e di un film.L'attenzione è così caduta su Ild'(The Bone Collector) saga letteraria scritta da Jeffrey Deaver diventata un film nel 1999 con Denzel Washington e Angelina Jolie. Per il momento NBC si è limitata a ordinarne la sceneggiatura senza ancora richiedere anche il pilot. VJ Boyd e Marc Bianciulli (SWAT) stanno preparando soggetto dellae sceneggiatura del primo episodio che sarà prodotto da Universal Television e Sony Pictures Television insieme a Keshet Studios. Le divisioni cinematografiche di Universal e Sony detengono infatti i diritti di distribuzione del film.Ild'unatv per NBC pubblicato su TVBlog.it 17 novembre 2018 10:35.