' Il cielo e la terra passeranno'

Ognissanti - la festa che unisce cielo e terra : I fedeli, sancti, vengono nutriti del Corpo e del Sangue di Cristo, sancta, per crescere nella comunione dello Spirito Santo e comunicarla al mondo.

ARTE/ Letizia Fornasieri - il cielo splende e abita sulla terra : Nella sua ultima mostra, "Sentieri d'acqua", presentata alla Galleria Rubin di Milano, Letizia Fornasieri inaugura una stagione nuova, fatta di luce e di nuova ispirazione. GIUSEPPE FRANGI(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:09:00 GMT)ARTE/ Dino e Luca Quartana, ci vogliono due libertà per crearne unaLETTURE/ Rachel Moran svela il mondo della prostituzione e manda in cortocircuito il femminismo

Occhi puntati al cielo - l'asteroide "della morte" punta verso la Terra : Ha la forma di un teschio umano, tanto da guadagnarsi il nome di asteroide della morte. Nonostante il suo aspetto, tuttavia, l'asteroide 2015 TB145 , ribattezzato dagli scienziati anche con il nome di ...

Paola Egonu - pallavolo femminile alle Final six grazie alle sue schiacciate : “Vola in cielo - ma i piedi sono rimasti per terra” : Ha 19 anni, l’apparecchio ai denti, le trecce colorate ed è la migliore attaccante del Mondiale di pallavolo femminile in Giappone, che lunedì approda alle Final six: 182 punti in nove partite. Definirla una rivelazione è sbagliato, questa è una conferma: la conferma che Paola Egonu è il miglior talento del volley italiano, rappresentante di questa nazionale vincente (nove partite vinte su nove, solo tre set persi) multietnica e giovane (l’età ...

Calabria - la terra che il cielo ha voluto punire troppe volte : Alluvioni, frane, devastazioni, danni ingenti e tanti morti. La storia antica e recente della Calabria è un lunghissimo e drammatico rosario di dolore: sono innumerevoli nella regione le tragedie ...

Quelle luci non identificate in cielo che hanno cercato di atterrare in Italia : le foto incredibili che inquietano : Oggetti luminosi, non identificati, in cielo. Quante volte ne avete sentito parlare? Quante volte avete pensato 'Ecc la solità stupidaggine'?. Ma vi è mai successo di vederlo di persona un oggetto in ...