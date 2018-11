Il Cda di Tim si ricompatta | Gubitosi verso la nomina di amministratore delegato 

Il Governo apre a integrazione rete TIM/Open Fiber. Attesa per Cda su nomina CEO : Il Governo apre la strada alla possibile integrazione della rete in fibra di TIM e Open Fiber , mentre il mercato distratto sì interroga sulla nomina del nuovo AD che si conoscerà domenica 18 novembre ...

TIM - riunione comitato nomine in corso ma scelta CEO spetta a Cda : Riflettori puntati ancora sulla TIM , dopo il ribaltone al vertice che ha visto sfiduciare l'AD Amos Genish ed avviare la ricerca di un successore . In risposta alle indiscrezioni di stampa che vedono ...

Tim - il Cda revoca l'amministratore delegato Amos Genish. Vivendi attacca Elliott : 'Mossa cinica e segreta' : Ribaltone in Tim dopo che l'amministratore delegato Amos Genish è stato sfiduciato dai dieci consiglieri in quota Elliott . Il cda si è quindi riunito in via straordinaria. Le deleghe revocate a ...